Ligabue risponde ad Antonella Clerici: “Non ho partecipato al suo Sanremo per altri motivi, mai detto che sa di sugo…”

Da anni Antonella Clerici, nel trovarsi a parlare della sua edizione del Festival di Sanremo da conduttrice, quella del 2010, ha spesso raccontato di un famoso artista che si rifiutò di prendere parte come ospite al suo Festival motivando che “la Clerici sapeva troppo di sugo“. Nel corso della puntata di Belve in onda il 23 aprile la presentatrice ha svelato il nome dell’artista… Ligabue.

Queste le parole di Antonella a Francesca Fagnani:

“Quando mi dicono che so troppo di sugo mi dà al cervello. Molti non vennero al mio Sanremo per pregiudizio e uno disse che sapevo troppo di sugo. A me lo hanno riferito, non è che lui è venuto da me e ha detto ‘sai di sugo’, no. Per cui non posso… premetto, se non è vero chiedo scusa ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Era Ligabue. Io l’ho amato tantissimo ed ho fatto di tutto per averlo al mio Festival perché mi immaginavo l’ultima puntata io e lui che andavamo via in Harley Davidson, mi piaceva l’idea, era una cantante che io amavo tantissimo.

Quando mi hanno detto questa cosa io sono rimasta così male che per tanto tempo ho detto ‘davvero’. Detta lui era ancora più grave perché è un bel maschione, un po’ rozzo… anche lui sa di sugo. Sono rimasta male due volte… ha perso una cena straordinaria.”

In serata il cantautore Luciano Ligabue ha voluto smentire le dichiarazioni della Clerici con un video pubblicato sui social. Queste le parole pronunciate dal cantautore di Correggio:

“Cara la mia Antonella, No! Non ho mai detto che tu sappia di sugo e scusa se sorrido ma è veramente una roba troppo assurda.

Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato per il motivo che Sanremo a me mette molta tensione e preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato.

Mi dispiace che qualcuno si sia inventato qualcosa del genere e ancora di più mi dispiace che tu non abbia provato a fare chiarezza con me e tu abbia continuato per così tanto tempo a tirarti dietro questa stupidaggine, comunque ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non era vera, quindi accetto le tue scuse e ti abbraccio, ciao!”