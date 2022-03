Liberato cambia date e location: un nuovo grande unico concerto il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro

Liberato nuova data annunciata in sostituzione alle date previste ad aprile. Nuovo appuntamento all’interno del Milano Rocks 2022.

In occasione del Milano Rocks 2022, un unico grande concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano sostituirà i due live di Liberato previsti il 25 e 26 aprile 2022 al Mediolanum Forum di Milano. La data è programmata per venerdì 9 settembre 2022.

Dopo mesi di silenzio in cui i fan aspettavano devoti i due esclusivi concerti di Liberato, l’artista ha annunciato sul suo profilo Instagram la riprogrammazione in un unico enorme concerto a settembre. I biglietti acquistati precedentemente rimangono validi per il nuovo appuntamento. Da ora in vendita i nuovi biglietti online e in tutti i punti vendita autorizzati.

In pieno stile Liberato, con tanto di emoji delle rose, il post recita:

UAGLIÙ MO’ SÌ BACK 2 ‘RREVUÒT

Verimm’ si ce fann’ fà ‘stu festin’

IX – IX

Milano

IPPODROMO SNAI SAN SIRO

CAMBIO DATE

‘CA MARONN’ C’ACCUMPAGN’

Liberato nuova data – dettagli

NB: importante per i possessori dei biglietti dei concerti del 25 e 26 Aprile 2022. Chi ha acquistato il biglietto a € 40 + diritto di prevendita avrà accesso al PIT. I possessori degli altri biglietti avranno accesso al Posto Unico e riceveranno una comunicazione direttamente dal circuito di prevendita presso il quale hanno effettuato l’acquisto con le informazioni necessarie per chi volesse fare l’upgrade per accedere al PIT (fino al termine delle disponibilità).

Chi ha acquistato i biglietti presso i punti vendita potrà recarsi presso gli stessi, oppure accedere al sito ufficiale per ricevere le informazioni di cui sopra.

liberato live a milano rocks 2022

A distanza di oltre due anni dal concerto che lo ha visto inaugurare l’edizione 2019 di Rock in Roma di fronte a oltre 25,000 persone, Liberato ritorna dal vivo in un unico, esclusivo e attesissimo concerto al Milano Rocks. Tante sorprese e guests sul palco con il misterioso artista napoletano.