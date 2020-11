Leonardo Monteiro racconta l’attesa della chiamata nel brano “Il telefono”

Leonardo Monteiro torna con un nuovo album dal titolo Yin e Yang, disponibile negli store e sulle piattaforme digitali dal 17 novembre 2020. Dalla stessa data è in rotazione radiofonica il singolo Il telefono, che l’artista ha scelto come brano di lancio.

Dalle parole che Monteiro usa per descrivere la canzone, si capisce il motivo della scelta. “Il singolo rappresenta l’attesa della chiamata e l’azione della risposta, la teorica volontà di ignorare il messaggio che arriverà e l’inevitabile istinto di rispondere qualcosa appena lo ricevi. È Yin ed è allo stesso tempo Yang, una cosa e il suo contrario: non può esistere l’una senza l’altra o, ancora meglio, è proprio quando la prima è arrivata al suo apice che finalmente può iniziare la seconda”. Insomma, Il telefono sembra rappresentare la natura del nuovo disco di Leonardo Monteiro, intitolato – appunto – Yin e Yang.

L’album si caratterizza per “la ricerca di armonie opposte, che si completano in un unico musicale. È un viaggio spirituale tra ricordi che riaffiorano: un viaggio d’amore, di delusione, di soddisfazione, di rabbia, di gloria. Un giorno ero felice, poi triste, nervoso, poi sorridente… YIN e YANG. Due mondi separati, due facce della stessa medaglia, che non possono esistere l’una senza l’altra. È un viaggio personale che ho affrontato in questi tempi difficili, di solitudine e di assembramenti, di saggezza e di insensatezza”. Così, Leonardo Monteiro descrive la sua ultima fatica discografica.

Yin e Yang, tracklist

Oltre a Il telefono, il disco Yin e Yang contiene i seguenti brani:

– LA REGINA

– SE C’E QUALCUNO A CASA CHE TI ASPETTA, VA’!

– FRAGOLA E CAFFÈ

– CHIMICA FOLLE DI TE

– FOTOGRAFIA

– TUTTO SOMMATO

– LA TUA MAGLIETTA

– EFFETTO NETTO

– I NEED YOU

– ALICE feat. Maviska

– CHE SENSO HA?

– MI DICEVI CHE feat. Frammento Prod. Maximus

– SAI CHE C’E?

– VUOI USCIRE CON ME?

– PRANA





Il telefono è accompagnato da un videoclip ufficiale, visibile su YouTube. A proposito, Leonardo Monteiro racconta: “La quarantena ci costringe tutti all’isolamento, che a volte si traduce in una distanza non solo fisica, ma anche sociale ed emotiva dagli altri. Quindi, realizzando il video chiuso in casa, ho sentito la necessità di stabilire una comunicazione diretta verso l’esterno, grazie al contatto esplicito con la camera attraverso l’uso degli sguardi e del dialogo con il pubblico. Anche in questo caso, l’interdipendenza dello Yin e dello Yang sono molto evidenti: proprio quando l’isolamento è nella sua fase più acuta, il desiderio di comunicare direttamente con gli altri prende forza e corpo nella realizzazione del video di Il Telefono”.

Leonardo Monteiro – Il telefono – Video