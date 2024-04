Leo Gassmann si butta negli anni ’90 con il nuovo singolo “Take That”

Leo Gassmann Take That testo e significato del nuovo singolo, tutto da ballare, del cantautore.

Per Leo, recentemente inserito da Forbes Italia nella lista dei “100 migliori under 30” nella categoria “Entertainment”, è un ritorno alla musica dopo il ruolo da protagonista nel film TV RAI, “Califano”, dove ha impersonato il cantautore Franco Califano.

I prossimi impegni del cantautore lo vedranno parteciperà alla 54° Giornata Mondiale per la Terra (Earth Day) il 20 aprile al Villaggio per la Terra a Terrazza del Pincio a Roma. e poi partire in tour. Questi i primi appuntamenti confermati:

30.04 – Arcore (MB) Cineteatro Nuovo -Festival dei Giovani Arcore 2024

10.05 – Ragusa Teatro Tenda – Uno, Nessuno e Cento Giga

18.05 – Favara (AG) Piazza Cavour – Uno, Nessuno e Cento Giga

LEO GASSMANN TAKE THAT significato del brano

Fuori da venerdì 19 aprile “TAKE THAT” è un brano divertente, scanzonato e dal sapore primaverile, tutto da ballare. Il singolo è scritto da Leo assieme a Marco Rissa dei TheGiornalisti (si tratta della terza collaborazione) ed è prodotto dai Room9.

“TAKE THAT” è una canzone che si ispira alle sonorità anni ’80, in cui Leo racconta di un sentimento d’amore altalenante. Un amore un po’ folle, che catapulta i protagonisti oltre la stratosfera e li fa sentire come fossero parte di iconiche band planetarie come i Take That o i Daft Punk, pronti però a sciogliersi dopo un grande tour mondiale. Un sentimento esagerato e surreale come solo i grandi amori possono essere.

Ecco come lo racconta Leo Gassmann:

“Il singolo racconta di un amore che finirà con il botto, dopo un tour mondiale. Sempre più spesso nella società odierna si tende ad abusare della parola ‘per sempre’. Niente è eterno ma l’amore va vissuto fino alla fine con gioia e un pizzico di ironia!”

LEO GASSMANN TAKE THAT TESTO

In arrivo