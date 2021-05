Leo Gassmann torna con suoni pop-rock e punk con il singolo “Down”

Leo Gassmann Down testo e significato del nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali il 28 maggio e già disponibile in presave qui.

Il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2020 sta per tornare con nuova musica. Dopo aver lanciato nel 2020 i singoli Maleducato e, a novembre, Mr. Fonda, entrambi contenuti nel suo primo album, Strike, per Leo è tempo di nuova musica.

Fuori da venerdì 28 maggio il brano entrerà in rotazione radiofonica l’11 giugno.

Leo gassmann Down

Con Down Leo Gassman sceglie di esorcizzare i problemi legati ad un periodo difficile della sua vita.

Il brano fotografa la lotta del giovane artista con i propri demoni interiori: le paure, le angosce, le insicurezze e le delusioni che ha vissuto sulla sua pelle nell’ultimo anno diventano mostri da guardare negli occhi e affrontare, attraverso la musica.

Leo invita l’ascoltatore ad imparare a convivere con le proprie vulnerabilità, a trasformarle in risorse e a riconoscere quanto queste ultime siano in grado di definirci una volta accettate.

La produzione, curata Francesco “Katoo” Catitti, produttore di artisti come Michele Bravi, Romina Falconi, Elisa, Elodie e Mahmood, aiuta il giovane cantautore a sperimentare nuove sonorità attingendo dal mondo del pop-rock e punk, generi il cui immaginario ha sempre aiutato le giovani generazioni a liberarsi dei propri fardelli e le cui atmosfere sonore si sposano alla perfezione con il racconto di Down.

Leo Gassmann Down testo

In arrivo venerdì 28 maggio