LED feat. Dedo: disillusione e precarietà nel nuovo singolo “Sei Stata”

Il nuovo singolo di LED è Sei Stata (Luppolo Dischi / Artist First), brano in cui l’artista del Pigneto ha scelto di coinvolgere l’amico Dedo. Il pezzo, prodotto da Ayellow, arriva dopo il riscontro positivo ottenuto con George Best feat. PVTRA, canzone che è rimasta nella playlist Scuola Indie di Spotify per mesi.

Sei Stata è una sorta di secondo tempo di 10min, la canzone d’amore di non amore uscita nei mesi scorsi e che descriveva la fine di una storia ponendo comunque uno sguardo verso il futuro.

Il nuovo singolo si può definire come una dedica nemmeno troppo sottile. Un modo per esternare alcune insostenibili leggerezze, quasi a voler esorcizzare la devastante condizione di vita delle generazioni odierne, disilluse, mai sicure del domani.

“Sei stata tante cose, forse anche un pò stronza. Ho scritto questo pezzo su una panchina, vicino a un vecchio, forse era pure la nostra panchina, o forse no, ma comunque ero arrabbiato e la domenica mattina penso ancora che sia te, il bicchiere d’acqua vuoto, che in camera mia non c’è.”

LED E DEDO

LED, originario del quartiere romano del Pigneto, scrive cose che gli accadono, ma soprattutto cose che vorrebbe accadessero.

Con il brano Trastevere ha raggiunto superato quota 150’000 stream su Spotify. Successivamente ha pubblicato Da Un Vetro e Roma Pigneto cercando di unire sonorità che lui stesso definisce ‘Coldplay‘ ad un suono più vintage.

Con il singolo George Best, realizzato in collaborazione con PVTRA, nel giorno della release è entrato nelle playlist editoriali Spotify New Music Friday, Graffiti Pop e Scuola Indie.

Edoardo Chierici, in arte Dedo ha 18 anni ed è nato a Roma. A 13 anni ha registrato i suoi primi pezzi ma soltanto a 17 anni ha cominciato a pubblicarli sulle varie piattaforme.

Ha pubblicato i singoli Vetri Rotti (feat. Pvtra) e Birmingham e l’Ep Inizio dei guai.