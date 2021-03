Anteprima Video: “Vivere Leggeri”, la canzone dalla doppia faccia de Le Tendenze

Uscirà ufficialmente il 26 marzo Vivere Leggeri, il nuovo singolo de Le Tendenze, ovvero i fratelli Daniele e Francesco Saibene. Il videoclip diretto da Fabio Cotichelli è in anteprima su All Music Italia.

Il brano, distribuito da Artist First, utilizza il concetto della Fake news come metafora riferita alla vita delle persone che spesso è costruita a tal punto da diventare un fake.

La canzone, dalle sonorità pop incalzanti con influenze indie rock e reggae, nasce dal desiderio di portare leggerezza in musica.

“Vivere Leggeri è una canzone dalla doppia faccia: da un lato abbiamo la gabbia che da soli ci creiamo, dall’altra la nostra liberazione attraverso tutte le azioni che ci fanno sentire vivi. Nel nostro caso la musica! Vivere Leggeri è anche un invito a scoprire l’arte del non prendersi troppo sul serio, alleggerire il peso dei bagagli che portiamo con noi ogni giorno, intraprendere un viaggio senza portarsi dietro l’intera ‘Casa’ e scoprire che possiamo vivere lontani da questo Déjà-vu.”

Così Le Tendenze spiegano il nuovo singolo, che arriva dopo La Vita Di Un Clown, Bugiardo (happy birthday) e Ossigeno (mi sei mancato).

ANTEPRIMA VIDEO LE TENDENZE VIVERE LEGGERI

Il video di Vivere Leggeri, per la regia di Fabio Cotichelli, vuole rappresentare il senso di liberazione che vorremmo avere tutti, soprattutto in questo periodo.

Questo sentimento si concretizza in un binomio che vede da un lato quella che è liberazione della musica, il live, tanto desiderato in tempi come questi, dall’altro la metafora dell’animale in gabbia, che, liberatosi, sfoga tutto il suo essere contro il simbolo dell’oppressione.

VIVERE LEGGERI – IL TESTO

AUTORI: Daniele Saibene / Francesco Saibene

Oeoh eh Oeoh Oeoh eh

Navigo in un mare di plastica

nei rifiuti dell’umanità

la maschera anti-gas.

È pieno di vampiri che succhiano energia stare positivi pare una follia

pare una follia

Le voci nella testa in tempesta, l’anarchia prendo il passato e lo butto via,

opzione reset, digito,

a volte è lecito morire

Siamo qui per rinascere

rinascere

vivere leggeri e stare a testa in su

Siamo tutti fuori da sto déjà-vu,

sto bene solo quando ci sei tu

tanto la vita è una grossa fake news stiamo a testa in su

senza gravità

quando ci sei tu

tanto la vita è una grossa fake news.

Oeoh eh Oeoh Oeoh eh

Navigo alla ricerca dell’anima

negli abissi della mia città

vortici, psico-stress

sono un signor Nessuno come Ulisse

vorrei aver le mani di Pablo Picasso s

comporre melodie e dipingere un puzzle, emozioni che si parlano

vivere leggeri e stare a testa in su

Siamo tutti fuori da sto déjà-vu,

sto bene solo quando ci sei tu

tanto la vita è una grossa fake news stiamo a testa in su

senza gravità

quando ci sei tu

tanto la vita è una grossa fake news

osserva ciò che arriva

sali su all’ultimo piano

sulla cima dei pensieri

verso cieli più sereni

sciogli i ghiacci del tuo cuore e fatti una risata bipolare

vivere leggeri e stare a testa in su

Siamo tutti fuori da sto déjà-vu,

sto bene solo quando ci sei tu

tanto la vita è una grossa fake news stiamo a testa in su

senza gravità

quando ci sei tu

tanto la vita è una grossa fake news

Oeoh eh Oeoh Oeoh eh

Foto di Riccardo Robbiani