Torna Le Larve con il nuovo singolo fuori per Matilde Dischi,”Camminando”

Camminando è il nuovo singolo di Le Larve fuori per Matilde Dischi dal 12 novembre.

Jacopo Castagna continua così il suo percorso discografico che lo ha visto iniziare con l’etichetta indipendente LDM, dividere i palchi della gavetta con Lodo Guenzi, Gazzelle, Galeffi, Mirkoeilcane e molti altri, partecipare ad importanti Contest come Tour Music Fest e Musicultura, passando poi a Matilde Dischi con una parentesi in Universal Musi Italy.

Lo scorso anno Le Larve ha sfiorato anche il palco di Sanremo arrivando in semifinale a Sanremo Giovani con Musicaeroplano.

LE larve Camminando

In questi ultimi mesi Le Larve ha completato la realizzazione del suo secondo album, di prossima uscita e lo anticipa con un singolo, Camminando, che si presenta come un brano energico dal sound indie rock, in cui la voce graffiante di Jacopo canta un inno all’incertezza.

La canzone ruota attorno ad una domanda… Quante volte ci si trova a dover ripartire dopo una delusione, un ostacolo, una porta sbattuta in faccia?, e da lì parte per parlare proprio di quel particolare momento di passaggio, tra un dolore che si conosce e un futuro tutto da costruire.

Il cantautore lo racconta così:

Camminando” è un pezzo da scoprire, parla di una fine che porta con sé ovviamente un nuovo inizio, quindi anche musicalmente il brano è un percorso: buon viaggio. Un invito ad andare avanti anche quando non si sa esattamente dove si è diretti, anche quando la strada non è dritta: ma il bello della vita è anche questo, perché citando il testo del singolo “a volte si inciampa, ma non è un buon motivo per chiudersi in casa e non uscire mai.

Il brano è stato scritto da Jacopo Castagna, che ne ha anche curato la produzione insieme a Stefano Maura.