Le canzoni da ascoltare nella sera di Ferragosto suggerite dai ragazzi di Teen Social Radio

Tre canzoni da ascoltare nella serata di Ferragosto consigliate dai giovanissimi di Teen Social Radio.

Che ferragosto sarebbe senza musica?

La musica è parte della nostra vita. Ogni momento ha la sua canzone, quella che ci consentirà poi di ricordare i momenti vissuti, a volte anche con un po’ di nostalgia. Vi è mai capitato di sentire una canzone e associarla ad un fatto che vi è successo? Nella maggior parte dei casi sono canzoni estive, per noi teens, quelle che ci lasciano i ricordi più belli, spesso associati alle nostre ‘prime volte’. Quindi meglio sceglierle bene!

Abbiamo chiesto a Angelo, Rebecca, Alessandro e Mattia, speaker di Teen Social Radio, quali sono le tre canzoni, due italiane e una straniera, che ascolteranno sicuramene questo ferragosto. Vediamo cosa ci hanno risposto..

Angelo Cattivelli, classe 2008

Per Angelo le tre canzoni che sanno di estate e che assolutamente non devono mancare nella playlist di ferragosto sono:

10 – DRILLIONAIRE, ft. LAZZA E SFERRA EBBASTA

Una hit devastante, Presente nel primo album di Drillionaire uscito il 30 giugno 2023

L”album “10” contiene 10 tracce realizzate in collaborazione con artisti molto amati nel mondo della GenZ, ma non solo

VETRI NERI, DI AVA CON ANNA E CAPO PLAZA

Un pezzo che spacca! Per altro al primo posto della Top Teen Summer Hit, le canzoni più ascoltate dai teens, secondo TSR. Il singolo è uscito venerdì 19 maggio 2023 per Warner Music Italy, è un banger dalla cassa dritta con il beat di AVA costruito attorno al sample del celeberrimo brano Mr. Saxobeat di Alexandra Stan.

its’ getting hot – nle choppa

Il giovane rapper statunitense è uscito con il suo nuovo singolo it’s getting hot a fine luglio, pezzo che attualmente sta andando in trand su tik tok. Per un ferragosto all’insegna del buon rap americano.

Mattia Blu Tacconi, classe 2008

Mattia punta su un classico dell’estate 2023, e come primo pezzo propone il tormentone dei The Kolors, che oramai amiamo proprio tutti.

ITALODISCO – THE KOLORS

Un pezzo che ha fatto letteralmente rinascere la band italiana. Non c’è spiaggia, litorale, casa, angolo d’italia che non canti il pezzo di Stash e dei suoi compagni. Per quanto tempo ci siamo chiesti se il ritornello dicesse: Festivalbar o festino al bar?…

Rimanendo nelle hit italiane un’altro grandissimo pezzo dei produttori Merk& Kremont recentemente intervistati al Giffoni Film Festival

un altro mondo – MERK AND KREMONT, TANANAI E MARRACASH

Il primo brano di Merk and Kremont in italiano ha letteralmente spaccato. Sarà sicuramente anche merito delle voci di Marra e Tananai talmente diverse tra di loro e perfettamente mixate. Perfetto per ballare a piedi nudi sulla spiaggia

MELTDOWN – travis scott FT. drake

Non si è parlato di altro per giorni. Del nuovo album UTOPIA di Travis Scott. Un album da paura, magari non proprio dalle sonorità estive, ma chi lo ha detto che a ferragosto bisogna per forza ballare?

Rebecca Martini, classe 2008

Rebecca è decisamente più nostalgica e ci propone tre canzoni un po’ fuori dalle righe, ma che secondo noi ci stanno.

BAILANDO – ENRIQUE IGLESIAS FT. GENTE DE ZONA

Il pezzo con cui Enrique Iglesias ha scalato le classifiche nel 2014. Pensate che in America ha battuto il ventennale record detenuto dai Los del Rio con “Macarena“. Non poteva certo mancare un pezzo dalle sonorità latine nella nostra classifica.

dove e quando – BENJI E FEDE

“Dimmi dove e quandooooo…” ammettetelo dai, quante volte avete cantato questa canzone? Rebecca di più, ecco perchè il pezzo non può mancare nella sua play list di ferragosto. Tormentone dell’estate 2019, il pezzo perfetto per innamorarsi, in fondo nel pezzo di Benji & Fede ci sono tutti gli ingredienti per far scoppiare l’amore.

Restando sui tormentoni estivi, e tornando però al 2023, un altro super pezzo per un ferragosto perfetto all’insegna dell’amore è bellissimissima.

BELLISSIMISSIMA – ALFA

Il cantante della genz. Semplice, divertente, con un pezzo che si fa cantare e ballare a più non posso.

Che poi, avete scoperto cosa vi lega lega lega? noi ancora no, però abbiamo scoperto tre cose che secondo Alfa sono bellissimissime, guarda la video intervista da Giffoni.

Alessandro Mazzoni, classe 2008

Ale vi propone un’altra super canzone dell’estate 2023, presente nella nostra Top Teen Summer Hits, il singolo di Ernia con Bresh e Fabri Fibra.

PARAFULMINI – ERNIA CON FABRI FIBRA E BRESH

Un singolo devastante! Secondo Ale, ma anche secondo noi. In fondo tutte le canzoni più belle nascono per caso… da sole!

MON AMOUR – ANNALISA

Eccola qui, non poteva certo mancare lei, la regina dell’estate.

Certo che Annalisa in quest’ultimo periodo non ne ha sbagliato una eh.

In fondo, dai… quante volte ci è capitato di vedere lei che bacia lui, che bacia lei che bacia… me 😛

CHEMICAL – POST MALONE

Non solo tormentoni, ma anche quelle canzoni che ‘ è sempre il momento giusto per ascoltarle’.

Parliamo di Chemical di Poste Malone che per Ale, è uno degli artisti preferiti di sempre. Il brano racconta una storia d’amore tossica tra due persone che non riescono a lasciarsi andare.