Lazza, risultati da record. Raggiunge Vasco e conquista il Mondo

Lazza è la rivelazione musicale di questo Sanremo 2023, almeno per il pubblico generalista che non aveva neanche idea di quale fosse la sua faccia prima di vederlo sul palco dell’Ariston.

Con la sua Cenere cambia ufficialmente la storia della musica italiana: il suo album Sirio, pubblicato l’8 aprile 2022, ha raggiunto quota 800 MLN di stream e oggi conquista per la diciannovesima settimana la vetta della classifica degli album più venduti del nostro Paese.

Con questo risultato, Lazza raggiunge il record di permanenza al N.1 della classifica FIMI/GfK. Erano ben 12 anni che non succedeva qualcosa del genere e l’ultimo a riuscirci è stato Vasco Rossi.

“Non trovo nemmeno le parole, è incredibile aver raggiunto un traguardo del genere, ancora più incredibile è condividerlo con un grandissimo artista come Vasco, un mito! È un riconoscimento immenso, che ripaga del lavoro, dello studio, della dedizione e del costante impegno di questi anni. Ne sono onorato e mi spinge a fare ancora meglio, già da stasera sul palco dell’Ariston. Altrettanto bello e gratificante è vedere così tanto affetto e leggere così tante parole di apprezzamento per “CENERE”. Sapere che è l’unico tra i brani sanremesi in Top 50 Global di Spotify mi riempie il cuore di gioia”

Lazza fa la storia e attende il tour per festeggiare

Così Lazza, che anticipa con le sue dichiarazione ciò che scriviamo adesso e cioè che il suo brano sanremese è l’unico del lotto che è stato capace di raggiungere ben due risultati: Cenere è l’unico brano che ha superato i 2 milioni di stream e, ancora più importante, è l’unico ad avere fatto il suo ingresso nella Top 50 Global, al 40° posto.

Forte di questi traguardi, Lazza prosegue la sua avventura sul palco dell’Ariston in attesa di scatenare il panico da aprile con il suo OUVER-TOUR, già completamente sold out nei principali palazzi dello sport di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, con tappa anche all’Arena di Verona in apertura della stagione dei concerti, per chiudere il cerchio nella sua Milano con lo speciale evento unico dell’8 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro.