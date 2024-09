Lazza sul brano con Laura Pausini: “Questo pezzo non è una trovata delle major”

Questa notte è uscito il brano che fa da apripista al nuovo album di Lazza. Zeri in più è infatti la prima traccia di Locura e vede la partecipazione straordinaria della regina del pop italiano, Laura Pausini.

Leggendo i primi commenti sui post di entrambi gli artisti, sembra che il brano sia stato accolto con grande entusiasmo dai loro fan, una cosa non scontata considerando che si tratta di appassionati di generi spesso ritenuti diametralmente opposti, come il rap e il pop.

A sorprendere è stata la natura di questa collaborazione. La presenza della Pausini è fondamentale e, al tempo stesso, introduttiva (e conclusiva) del brano. Laura interpreta il suo ruolo da regina del pop, ma lo fa mostrando una delle sue tante sfumature vocali, quella più grave.

Ascoltando il brano, si percepisce chiaramente che la scelta di Lazza di coinvolgerla, e quella di Laura di accettare, è puramente artistica. Una collaborazione lontana dalle dinamiche commerciali, dai ritornelli facili e dalle corse ai primi posti delle classifiche.

Con un intro melodica ispirata al brano spagnolo “Una locura” di José Luis Perales, la voce di Laura, che del rapper è anche amica, dà inizio ad un viaggio importante per Lazza: quello che nasce dalle consapevolezze maturate negli ultimi anni riguardo al lato oscuro del successo e della fama. Il risultato è un brano crudo e viscerale, un banger puramente trap.

LAZZA PARLA DI LAURA PAUSINI

Con una storia pubblicata sui social il rapper ha voluto, non solo ribadire l’importanza della presenza di Laura nel brano, ma anche il suo coraggio nello scegliere per la prima volta di accostarsi ad un genere non suo…

“Volevo spendere due parole in merito a “Zero in più”. Quando hai un nome così grosso come quello di Laura non è facile accostarsi a qualcuno così apparentemente distante artisticamente. Sarei io il primo ad avere paura di essere ‘sporcato’. Voglio che tutti sappiano che questo pezzo non è una trovata delle major, né di nessuno se non mia in primis, e di Laura che ha sposato il mio viaggio sin da subito, anche perché non è così scontato che qualcuno abbia voglia di cantare parole uscite da una penna altrui. Mi rendo altrettanto conto di quanto il karma sia buono con me delle volte, ma d’altronde, anche a detta sua, ci piacciono le cose strane. Ci tengo che tutti capiate quanto peso ha questo pezzo. Grazie Laura, oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia. Sono in debito.“

Dal canto suo la Pausini, rispondendo ad un commento sui social, ha raccontato come è nata questa collaborazione: