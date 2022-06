L’avventura: storia di Mogol. Un podcast che, attraverso una singola carriera, racconta il peso specifico degli autori nella storia della musica italiana

L’avventura: storia di Mogol

È il 1965 e Mogol conosce un giovane Lucio Battisti che gli propone alcune delle sue composizioni. Il giudizio di Giulio Rapetti è implacabile: “non mi sembrano granché”. “Neanche a me” risponde Lucio commentando le sue stesse melodie.

È lì che incomincia una pagina unica della musica italiana e il arriva il punto artistico più alto come autore per la carriera di Mogol, che proprio nel binomio con Lucio Battisti raggiunge la massima espressione.

Di questo e tante altre pagine e aneddoti della straordinaria carriera di Giulio Rapetti in arte Mogol racconta magistralmente il podcast originale del Sole24Ore, L’avventura: storia di Mogol.

Un viaggio bellissimo per chi ama la musica italiana in cui la voce narrante dello stesso autore, accompagnato magistralmente da quelle di Roberto Razzini e Marta Cagnola, ripercorre le pagine più importanti del dietro le quinte delle sue canzoni e delle sue collaborazioni.

L’avventura: storia di Mogol

Ciò che lo rende speciale a mio avviso, in piena coerenza con lo slogan introduttivo “vi faremo entrare nella casa del maestro” è la costruzione del racconto che segue la cronologia e la stesura del tempo pur rimanendo un vero e proprio dialogo, comprensivo di pause e scambi di battute fuori campo.

Il tono amichevole di una cena tra amici capace di non tralasciare però i particolari e gli aspetti più profondi delle sue opere e della sua vita. Il racconto di un uomo con 67 anni di canzoni alle spalle, che nonostante l’esperienza e il mestiere porta con se nella voce e nel racconto dei suoi ricordi ancora quella scintilla di stupore e di entusiasmo, di chi ha ancora ha tutto da inventare.

Ora chi ve ne parla è un giovane autore che è cresciuto a pane e Mogol e che vede in lui il più grande maestro della canzone popolare, quindi potenzialmente potrebbe sembrare scontato il mio commento positivo, ma sono convinto che questo sia un Podcast davvero affascinante per chiunque, proprio perché capace di portarti con semplicità nella dimensione di un autore.

Cosa vuol dire scrivere una canzone? Quali aspetti portano un autore a decidere di raccontare una storia? Cosa si nasconde dietro a un Nome contenuto in una canzone?

Attraverso la narrazione di una singola carriera viene indirettamente raccontato il peso specifico che gli autori hanno avuto nella storia della musica popolare italiana e che forse parzialmente hanno perso strada facendo. Centrali aspetti come l’inscindibilità del rapporto umano con quello lavorativo, dell’amicizia e della collaborazione professionale, dello studio della forma canzone e dell’autore pensato come mestiere, diventano il filo conduttore latente.

Non voglio spoilerare i tantissimi aneddoti contenuti all’interno delle sei puntate del Podcast, perché non riuscirei a riprodurre nella mia cronaca il mix di ironia e sensibilità nascosto tra le righe del racconto di L’avventura: storia di Mogol, ma voglio invitarvi a ritagliarvi il tempo necessario per bussare alla porta della dimora di Giulio e farvi accompagnare da Roberto e Marta in questo viaggio emozionante in cui potrete imbarcarvi cliccando qui.