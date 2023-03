Laurino presenta live il nuovo album “Hotel de la ville”

Hotel de la ville è il nuovo album del cantautore veronese Laurino (classe 1996). Il disco, disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 10 marzo 2023, viene presentato con tre showcase live.

Hotel de la ville (etichetta: Garrincha Dischi / Fonoprint Records; distribuzione: Sony Music Italy) è composto da 8 tracce, nelle quali Laurino racconta di sé. L’artista afferma: “Hotel De La Ville’ sono le stanze dove ho racchiuso momenti, riflessioni e alienazioni di questi ultimi anni. Alcune canzoni sono luoghi dove ho cercato di dare un senso a quello che mi stava capitando mentre altre sono luoghi di cura dove cercavo riparo”.

L’album alterna brani che invitano a fermarsi e riflettere, a canzoni uptempo che invitano invece a ballare allontanando la tristezza. Le 8 canzoni di Hotel de la ville sono però unite da un filo conduttore: la presenza di messaggi profondi che Laurino veicola con parole semplici ed evocative. Ad unire i brani sono anche le sonorità, che combinano elementi provenienti da neo-soul, folktronica e cantautorato.

hotel de la ville, la tracklist

Ecco qui di seguito la tracklist del disco nella versione digitale:

1. Volume

2. Svegliarmi

3. Buddha

4. Vicino

5. Un grammo

6. Funerale

7. Barche

8. Hotel De La Ville

Hotel de la ville esce anche in versione vinile esclusivo, che contiene 4 intermezzi musicali (qui il link per ordinare il vinile). Le tracce del disco in vinile sono quindi 12:

1. Stanza 101

2. Volume

3. Svegliarmi

4. Buddha

5. Vicino

6. Stanza 207

7. Stanza 311

8. Un grammo

9. Funerale

10. Barche

11. Hotel De La Ville

12. Stanza 407

Il disco è scritto e composto da Simone Laurino. La produzione è di Simone Laurino (Volume, Svegliarmi, Buddha, Vicino, Un grammo, Funerale, Barche, Hotel De La Ville), Riccardo Benedetti Vallenari (Svegliarmi, Funerale, Hotel De La Ville), Claudio Adamo (Volume, Vicino), Luca Tommasi (Hotel De La Ville). Hotel de la ville è nato dalla collaborazione dell’artista con Garrincha Dischi e Fonoprint. Al riguardo, Matteo Romagnoli, founder di Garrincha Dischi, afferma: “Laurino é un artista ‘molto poco italiano’ come direbbe Stanis (personaggio di Boris). È un produttore talentuosissimo, apparentemente navigato ma contemporaneamente anche estremamente moderno. Abbiamo bisogno di Produttori come lui. Ma anche di cantautori come lui perché oltre ad essere un produttore è pure un cantautore il Regaz! W Laurino. Il suo disco d’esordio è davvero una cosa nuova, che serviva”.

Laurino, showcase di presentazione

In occasione dell’uscita, il disco viene presentato con tre eventi live ad ingresso gratuito. Il primo showcase si tiene il 9 marzo 2023 all’Ostello Bello di Milano. Il giorno successivo è la volta di Bologna. L’11 marzo, Laurino si esibisce a Verona.

Ecco le date:

9 marzo – Milano – Ostello Bello

10 marzo – Bologna – Efesto

11 marzo – Verona – Altrove