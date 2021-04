Laura Pausini torna in Italia dopo gli Oscar. Ecco l’accoglienza dei colleghi artisti

Laura Pausini dopo l’esperienza unica de La Notte degli Oscar è tornata con un volo da Los Angeles a Roma per riprendere i suoi impegni promozionali e, al tempo stesso, continuare a lavorare sul nuovo album.

La cantante non è riuscita a conquistare l’ambita statuetta (e con lei Diane Warren nonostante fosse alla 12esima nomination) ma per un’artista italiana la nomination agli Oscar nella categoria Best song, mai successo prima per un brano cantato in italiano, è già un’inequivocabile vittoria che apre le porte ad un mondo di opportunità, compresa quella di una nuova colonna sonora quando, e se, Laura Pausini troverà un film che la emozioni al punto da coinvolgerla.

Io sì (Seen) è una canzone legata strettamente al film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti e con Sophia Loren. Una canzone che porta con sé un importante messaggio e questo messaggio ha fatto il giro del mondo.

Questo il post lasciato il giorno dopo La Notte degli Oscar dalla cantante:

“Aver fatto parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi.

Aver cantato IO SI sul palco dell’Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un’edizione così storica. Grazie Academy! Ringrazio Diane Warren, per la nostra canzone e per tutti i traguardi raggiunti, primo fra tutti il Golden Globe, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme! Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi! Grazie Palomar, grazie Netflix, mi sono sempre sentita a casa con voi. Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita. Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte….incredibile!“

Sono tanti gli artisti che hanno voluto rendere omaggio alla “regina” (o “Divina”, come la chiamano i suoi fan) al ritorno in Italia. Già erano stati tantissimi i messaggi prima della cerimonia, come quello di Tiziano Ferro che trovate qui a seguire…

“Guardo le news sugli Oscar con le ciglia finte che mi ha regalato Laura. Che l’ansia abbia inizio.

Victor ha detto che sembro uno in sala d’attesa in ospedale che aspetta che nasca il bimbo Vai amica mia. Dai dai dai”

Anche oggi, nelle ore successive alla cerimonia sono tanti gli artisti che hanno voluto applaudire al ritorno in Italia di Laura, compreso il co-autore della canzone, con Diane Warren e Laura stesse, Niccolò Agliardi.

