L’appello della band livornese Interiorama dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana

Dopo l’alluvione che gli scorsi giorni ha colpito la Toscana e in particolare le zone di Livorno, Pisa, Siena, Grosseto, Pistoia e Città metropolitana, la band livornese Interiorama ha deciso di fare un appello sui social per chiedere solidarietà ai loro fan, cercando di raggiungere più persone possibile.

Purtroppo infatti i luoghi dove i componenti del gruppo si ritrovano per creare, scrivere, comporre, suonare, registrare e immagazzinare gli strumenti musicali sono proprio nella Val di Cornia, nelle zone degli Affitti e del Cafaggio, tra le zone più devastate dal mal tempo.

interiorama: l’appello dopo l’alluvione

“Ci rammarica dire che quello che è elettronico e di legno è tutto da buttare. Chiediamo un po’ di solidarietà: comprate il nostro disco, i nostri singoli, aggiungeteli alle vostre playlist…noi li abbiamo concepiti proprio lì.” spiega la band.

“C’è da fare una cosa molto semplice, che fino a qualche anno fa era all’ordine del giorno, permettendo alla musica e ai musicisti indipendenti di crescere e perdurare nel tempo. Comprate il nostro disco “Interiorama“, comprate i nostri singoli, se riuscite, inserite le nostre canzoni nelle vostre playlist oppure fate ascoltare la nostra musica ai vostri amici e parenti o magari ricondividete questo messaggio sulle vostre bacheche.” concludono.

Il gruppo, oltre all’emergenza attuale, lancia quindi un bel messaggio di supporto per gli artisti emergenti come loro, spesso abbandonati a sé stessi e senza possibilità di crescita.

Per chiunque voglia accogliere l’appello della band, qui il link per acquistare il primo disco degli Interiorama, con all’interno una traccia speciale aggiunta proprio come regalo per chi deciderà di aiutarli in questo momento complicato, permettendogli di acquistare nuovamente gli strumenti musicali e tutte le attrezzature che hanno perso.

La band annuncia inoltre di aver iniziato a lavorare al loro secondo progetto discografico, in seguito al singolo “San Isidro“, pubblicato lo scorso giugno, e dopo la conclusione del lungo tour estivo “Elegancia Tropical Tour“, che li ha visti esibirsi in alcune delle principali città italiane. Per concludere la scrittura e la stesura del nuovo album hanno prima bisogno però di recuperare tutto ciò che in questo momento non possiedono più.

Immagini pubblicate dalla band sui profili social

Foto di copertina di Marco Bacci