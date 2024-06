L’amore come via di uscita da tutto nel nuovo EP di Wax, “Exit”

Dopo aver lanciato negli scorsi mesi il singolo Primo al mondo per Wax è giunto il momento di pubblicare il suo secondo EP intitolato Exit.

Tra i protagonisti dell’edizione numero 22 di Amici di Maria De Filippi, quella che ha visto trionfare Angelina Mango, Wax torna con un progetto introspettivo come spiega lui stesso:

“EXIT è un album molto introspettivo, di cui sono particolarmente fiero. É frutto di un vero e proprio viaggio dentro me stesso! É come se avessi voluto aprire una porta, per scoprirmi attraverso la mia musica e accettarmi sempre di più”.

Il protagonista assoluto di questo nuovo lavoro è l’amore in tutte le sue sfaccettature, la paura di aprirsi, e di farsi del male a causa di personali storie passate, la fiducia, la libertà di amare e la capacità di una relazione di far superare i limiti emotivi per sentirsi una persona migliore.

E magari…fidarsi di più delle persone. L’amore come via di uscita, da cui il titolo dell’EP ‘Exit’.

Questa la tracklist del progetto:

Exit Caravan I nostri giorni Sopradime Fallire Primo al mondo After

In contemporanea all’EP, fuori per 21co/Warner Music Italy dal 7 giugno 2024, arriva anche il singolo Caravan, un brano in prima battuta introspettivo con un ritornello che inneggia all’amore giovanile in cui l’artista, partendo da un semplice viaggio su una vespa per la città di Roma, descrive e immagina una avventura in caravan in compagnia di una ragazza.