Lala ci invita ad abbracciare la passione nelle relazioni nel nuovo singolo “Giù”

Dopo l’uscita di “Primo Maggio” lo scorso marzo, LALA è pronto a tornare con il nuovo singolo “Giù” (Indaco Records / Virgin Music Group) venerdì 28 giugno. Il brano è già disponibile per il pre-save al seguente link.

LALA, “GIÙ”

“Giù” nasce dalla collaborazione di LALA con Lucynant e si ispira a Mac Miller. Inoltre, è prodotto da Mr.Bruxx che regala al pezzo delle sfumature più soul. Inoltre, anticipa un nuovo percorso ricco di collaborazioni e nuova musica.

È un brano up-tempo che fonde anche soul, pop e R&B e racconta gli alti e bassi di una relazione tormentata e sfuggente, dove i sentimenti non sono ben chiari e manca la comunicazione. Per LALA, la soluzione per sfuggire a questa insicurezza e instabilità si trova nell’abbattimento dei muri tra le due persone – costruiti da dubbi, paure e perplessità – attraverso la sessualità, esprimendo ciò che non si ha coraggio di urlare.

Il brano è un invito ad abbracciare la passione e vivere il presente, esplorando le emozioni contrastanti che si provano nei momenti in cui l’orgoglio e la paura di essere feriti ci spingono a nascondere i propri desideri. L’unica fuga per esprimersi al meglio, poi, è la fisicità.

«Come fai a resistermi tutte le volte. Provo a convincermi che sto bene anche senza di te, ma fa paura non averti con me stanotte. Incasiniamoci la testa in una pista tecno, tra la droga e il sesso, non seguendo il tempo».

Foto di Maria Gaia Marotta e Simone Pardi