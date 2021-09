Il nuovo singolo di Laila Al Habash è “Oracolo”, una lettera di parole dolci e dolorose sussurrate a una madre.

Laila Al Habash Oracolo è il nuovo singolo in radio e su tutte le piattaforme digitali per Undamento dal 17 settembre.

Classe 1998, Laila Al Habash ha pubblicato in passato 3 canzoni per Bomba Dischi tutte incluse nella colonna sonora della serie Netflix Summertime.

Dal 2021 entra a far parte dell’etichetta Undamento e il 26 febbraio pubblica il suo primo EP, Moquette, prodotto da Niccolò Contessa e Stabber. Un progetto che ha fatto conoscere Laila per il suo carisma, la schiettezza, e l’emotività che confluiscono in musica dal sound fluido che mescola un gusto pop con melodie e una scrittura che richiamano altri mondi.

Anche questo nuovo brano della giovane artista Italo-Palestinese vede alla produzione Niccolò Contessa de I Cani e STABBER.

Ecco come Laila Al Habash racconta questa nuova canzone:

Su Instagram la cantautrice ha aggiunto altre parole per questa importante dedica in musica alla madre…

Non mi hai mai chiamato amore, mai una svista, mai un errore, hai sempre lavorato duramente senza stancarti mai e a volte è difficile per me reggere il tuo livello. Però so che ti somiglio, che sei un pilastro e che mi hai sempre dato il tuo 300%, senza risparmiarti mai.

Stavolta non ti accollare con sta storia che non ti chiamo per giorni e che torno troppo tardi, giovedì ti giuro torno presto, aspettami in piedi a mezzanotte che ti faccio sentire una cosa. Questa è per te mammi’.