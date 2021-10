Laila Al Habash, dopo l’inserimento in Radar di Spotify, lancia il singolo “Gelosa”

Laila Al Habash Gelosa testo e audio del nuovo singolo fuori dal 15 ottobre 2021.

Dopo il recente lancio del singolo Oracolo, una lettera intima di parole dolci con una melodia delicata, la cantautrice nel nuovo brano, Gelosa, ci sorprende ancora una volta con una canzone esplosiva e potente, in cui emerge la sua personalità ben definita e il suo talento inequivocabilmente fresco.

Laila scrive da sempre i suoi pezzi e firma il brano con la collaborazione di due penne d’eccezione, Coez e Niccolò Contessa.

La gelosia è un sentimento che non mi piace. Anzi, mi piacerebbe proprio che non mi sfiorasse. C’è solo una cosa di cui non voglio smettere di essere gelosa: il mio carattere. Mi piace stare sempre in prima linea, prendere le cose di petto e non essere mai profondamente ancorata a niente e nessuno. Gelosa non è dedicata a qualcuno in particolare, è un inno, è uno statement, è il mio manifesto.

La giovane artista italo-palestinese, a soli 23 anni si sta facendo strada nel panorama italiano, conquistando migliaia di persone, grazie a una produzione che mette in luce il suo mood coinvolgente, ma schietto ed emotivo allo stesso tempo.

Laila è capace di creare immaginari con la sua scrittura, che combina con suoni contemporanei e fluidi, senza rinunciare a un tocco pop. I suoi miti sono Raffaella Carrà e Mina, non per niente.

Il 26 febbraio di quest’anno ha pubblicato il suo EP d’esordio Moquette, firmato dall’etichetta discografica Undamento e prodotto da Niccolò Contessa e STABBER, con cui continua a collaborare anche ora che Laila è pronta e ha annunciato che il 5 novembre prossimo uscirà il suo primo vero e proprio album.

Laila Al Habash ha ottenuto ottimi successi canzone dopo canzone e un primo tour ufficiale che ha toccato le più importanti città e festival italiani.

Inoltre, è una delle protagoniste di Radar Italia, un progetto speciale di Spotify dedicato agli emergenti, e ambassador della playlist Spotify EQUAL, pubblicata lo scorso luglio.

La giovane cantautrice ha preso parte anche a Breakthrough Italia, il format di Amazon Music che va alla scoperta degli artisti più interessanti del panorama musicale, qui a seguire lo speciale live showcase.

Infine, alcune tra le sue canzoni più popolari sono state incluse nella colonna sonora di Summertime, serie Netflix italiana che è arrivata ai primi posti nelle classifiche Netflix mondiali.

Laila Al Habash Gelosa testo

Ti darei un destro solo per niente

Solo perché in fondo è da me

Mentre mi vesto, fuori è buio pesto

E sono fuori di me, mi urli di non ritornare

Non so se è normale, ma io mi sento male

A vederti andare via in una mano che non è la mia

Sai che io mi faccio sempre avanti

Che me ne frega dei rimpianti

Della coerenza, dei perché

Oh oh oh

Sai che io mi faccio sempre avanti

Stasera non ci sono santi

A proteggermi da me

Oh oh oh

Sai che io sono gеlosa, gelosa, gelosa

Gelosa di mе

Ti sei mai chiesto come mi sento?

Ti ho dato il meglio, ho avuto questo

Il mio silenzio è un libro aperto

Perché non ho più voglia di urlare

Non so se è normale che ti senti male

A vederti andare via per una strada che ora è la mia

Sai che io mi faccio sempre avanti

Che me ne frega dei rimpianti

Della coerenza, dei perché

Oh oh oh

Sai che io mi faccio sempre avanti

Stasera non ci sono santi

A proteggermi da me

Oh oh oh

Sai che io sono gelosa, gelosa, gelosa

Gelosa di me

Eh eh eh

Io cerco sempre qualcosa, qualcosa, qualcosa

Lontano da me

Sai che io mi faccio sempre avanti

Che me ne frega dei rimpianti

Della coerenza, dei perché

Oh oh oh

Sai che io mi faccio sempre avanti

Stasera non ci sono santi

A proteggermi da me

Oh oh oh

Sai che io sono gelosa, gelosa, gelosa

Gelosa di me