Lacrima porta la sua “Canzoni alla radio” dalle playlist editoriale alle… radio

Dopo il lancio sulle piattaforme digitali nelle scorse settimane, per il giovane Lacrima è arrivato il momento di presentare il suo nuovo singolo, “Canzoni alla radio,” proprio nelle emittenti radiofoniche.

Scritto dallo stesso Lacrima, il cui vero nome è Stefano D’Anna, il brano uscirà venerdì 30 agosto su etichetta M&M-D&G Music con distribuzione ADA.

Dal suo debutto il 19 luglio scorso, la canzone è riuscita a entrare in diverse playlist editoriali, tra cui New Music Friday Italia e Scuola Indie su Spotify, oltre a New Music Daily su Apple Music.

“Canzoni alla radio” è un brano di matrice indie-pop che esplora le emozioni e le relazioni della generazione Z. Dopo la fine di una relazione amorosa, il protagonista, in preda alla solitudine, si pone molte domande, rendendosi però presto conto di aver commesso degli errori. La mancanza della sua ex si fa sentire in numerosi scenari di vita quotidiana, portando il ragazzo a non sentirsi più vivo e a fare di tutto per riconquistarla.

L’intero progetto è seguito artisticamente dal vocal coach e discografico Massimo Guidi.

Stefano D’Anna, in arte Lacrima, è un giovane artista di Palermo. La sua passione per la musica, e soprattutto per il canto, è nata da bambino, affascinato dagli strumenti a corda, in particolare dalla chitarra.

Nella sua musica, Lacrima unisce pop anni 2000, R&B e indie, utilizzando un linguaggio molto emotivo accompagnato da uno slogan: “D’altronde, a chi non è mai caduta una lacrima?”