“La vita come vuoi”: è fuori il nuovo singolo di Camisa, un viaggio tra libertà e nostalgia

Alessandro Camisa, cantautore e musicista pugliese, torna con il nuovo singolo, “La vita come vuoi“, che preannuncia l’uscita del suo primo album con il nome d’arte Camisa.

L’artista inizia il suo progetto musicale nel 2021 con il nome Dimore, pubblicando l’album “Bilancia“, significativamente influenzato dai centri culturali Firenze e Bologna, città molto importanti per la sua formazione.

“La vita come vuoi” è l’inizio di un nuovo progetto artistico, un brano che arriva dopo un periodo di maturazione, in cui l’artista decide di cambiare nome d’arte. In questi anni è riuscito a trovare una sua identità personale, mischiando varie influenze che vanno dal Rock anni ’80, al Cantautorato italiano, dalla New Wave al Britpop.

camisa – la vita come vuoi: significato del brano

Il brano è un continuo confronto tra banale e straordinario, genuinità e menzogna, un viaggio che riflette la visione artistica dell’autore su temi come la spontaneità dell’amore e il desiderio di libertà.

Così l’artista parla del suo nuovo singolo:

“In “La Vita Come Vuoi” vorrei invitare gli ascoltatori in un viaggio tra nostalgia e ricerca di libertà. La canzone si apre con il desiderio di una vita incontaminata e immutabile, con immagini che si susseguono in una sorta di atemporalità, un percorso tra i ritagli di momenti follemente felici”.

Il brano è disponibile dal 30 agosto su tutte le piattaforme digitali, clicca qui per ascoltarlo.