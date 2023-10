La SuperClassifica di All Music Italia, sintesi della nota metodologica.

A partire da lunedì 9 ottobre 2023 All Music Italia pubblicherà con cadenza settimanale la TOP 50 dei brani che riscontrano maggior gradimento da parte del pubblico (SuperClassifica), quella dei 50 artisti di maggior successo in quel momento, delle etichette e dei distributori collegati a questi risultati.

Per stilare le classifiche verranno prese in considerazione le Charts ufficiali redatte da:

FIMI Top of The Music Singoli (online) che valuta le vendite e gli streaming dei singoli;

(online) che valuta le vendite e gli streaming dei singoli; FIMI Top of The Music Album & Compilation (online) che valuta le vendite e gli streaming degli album;

(online) che valuta le vendite e gli streaming degli album; YouTube Italy Brani più ascoltati , i brani (e video) più ascoltati in Italia sulla loro piattaforma (online);

, i brani (e video) più ascoltati in Italia sulla loro piattaforma (online); TikTok HOT 50 Italia: canzoni/suoni più utilizzati nei TikTok (online).

Lo scopo della nostra elaborazione è determinare quali canzoni e artisti, oltre che etichette discografiche e distributori, hanno maggior successo in Italia nella settimana dal punto di vista del consumo da parte dei fruitori di musica.

Nella fase iniziale della nostra analisi, abbiamo contattato anche EarOne, che si occupa di rilevare i passaggi radiofonici dei brani al fine di ottenere la Top 100 delle canzoni più trasmesse.

Approfondendo la nostra analisi e le valutazioni coerentemente con l’approccio bottom-up su cui si basa il nostro progetto, il Direttore e il gruppo di lavoro hanno deciso di non includere la Classifica Airplay Radio.

I passaggi radiofonici, differentemente dall’acquisto di un disco, dallo streaming di una canzone o dall’utilizzo di un suono, si basano su un approccio top-down, in quanto non sono determinati dal fruitore di musica che, di fatto, subisce le scelte di qualcun altro.

Importante inoltre specificare che La SuperClassifica di All Music Italia non nasce per entrare in competizione con le classifiche FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ma anzi, se ne avvale andando a riconoscerne il giusto valore e peso nel mercato discografico.

La SuperClassifica di All Music Italia: metodologia

Verrà dato uno score per ogni posizione che andrà calibrato in base a un moltiplicatore stabilito secondo il peso che ogni chart avrà nella determinazione del punteggio finale attribuito al brano nella SuperClassifica. Per le classifiche di artisti, etichette e distributori verrà valutata anche la classifica degli album.

Al termine dell’elaborazione, verranno stilate quattro classifiche:

TOP 50 dei brani preferiti dai fruitori di musica;

TOP 50 degli artisti di maggior successo;

almeno TOP 20 delle etichette discografiche;

TOP 10 distributori

La classifica verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito All Music Italia ogni lunedì mattina alle 10:00 o comunque entro tre giorni da quando le singole charts saranno rese disponibili sui relativi canali ufficiali.

I parametri (pesi e punteggi) potranno essere rivisti periodicamente dallo staff di All Music Italia a cui potranno essere affiancati esperti di settore.

La procedura e la nota metodologica potranno essere richieste a mezzo mail (CLICCA QUI) da chiunque ne abbia titolo che dovrà specificare nel corpo del messaggio. Lo Staff di All Music Italia valuterà ogni richista prima di evaderla. Per una più rapida evasione vi consigliamo di utilizzare indirizzi mail aziendali.

Responsabili per All Music Italia dell’analisi e dell’utilizzo e revisione dei parametri sono: