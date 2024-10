La Space Family debutta nel mondo della musica con “Questo è halloween”, un concentrato di energia e divertimento

Fuori dal 17 ottobre su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy “Questo è halloween“, il brano con cui la Space Family debutta nel mondo della musica.

I creator e TikToker Valentino Bisegna e Sara Di Sturco con i loro due figli Martino e Kevin, sono ormai la famiglia più esilarante del web, e sono riusciti a raggiungere milioni di follower sui social, affrontando i temi della genitorialità in modo simpatico e divertente.

I due hanno deciso di lanciarsi anche nel mondo della musica con il brano “Questo è halloween“, nel quale vogliono portare gli ascoltatori a vivere appieno la festività più spaventosa dell’anno.

Il pezzo riflette la positività della coppia, che sui social racconta momenti di vita quotidiana con ironia e autenticità. L’affetto che hanno ricevuto dal pubblico si può vedere dai milioni di fan che li seguono sulle piattaforme come Instagram (con 2,1 milioni di follower per Valentino e 792 mila per Sara), TikTok (Sara con 4,4 milioni e Valentino con 776 mila follower) e YouTube (771.000 iscritti al loro canale Space Family).

“Questo è Halloween“, il primo singolo della Space Family, è inoltre accompagnato da un colorato videoclip: un’esplosione di energia dove vediamo la famiglia travestirsi e trasformarsi nei divertenti personaggi dell’immaginario classico della festività, come zombie, mummie e mostri. Il video ufficiale è già disponibile su YouTube, clicca qui per vederlo!