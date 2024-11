La Sintesi: 22 anni dopo l’ultima uscita discografica, la band torna con i nuovi singoli “Stravinskij” e “Finale”

Dopo il vinile in edizione limitata, fuori per Saifam da venerdì 8 novembre anche su tutte le piattaforme digitali, i due singoli “Stravinskij” e “Finale“, de La Sintesi, band che ha segnato il mondo pop elettronico italiano anni ’90 e ’00.

I singoli erano già disponibili in un’esclusiva edizione in tiratura limitata, numerata e autografata (500 copie) in vinile 45 giri / 12 pollici trasparente crystal / 180 grammi.

Il progetto arriva 22 anni dopo il loro ultimo album “Un Curioso Caso“, che insieme al disco di debutto “L’eroe Romantico” li ha resi uno dei gruppi più di successo per un’intera generazione, insieme ai Bluvertigo e ai Soerba.

La band, formata da Lele Battista, Giorgio Mastrocola, Giuseppe Sabella e Michele Sabella, racconta così come hanno deciso di tornare a fare musica dopo vent’anni:

“La storia de La Sintesi ricomincia in una notte della scorsa estate, quando

veniamo contattati da Saifam che ci informa della stampa in vinile dei nostri album. Ci incontriamo per autografare i dischi, e in quell’occasione prende forma l’idea di fare una nuova canzone insieme dopo vent’anni, un brano per celebrare la nostra storia comune.

Abbiamo lavorato con dedizione e con leggerezza, guidati dalla voglia di fare qualcosa di importante per noi stessi, lontani da certe logiche commerciali che in passato hanno minato la nostra unità. Siamo tornati a vent’anni esatti dal momento in cui le nostre strade si erano divise con la consapevolezza che senza questa musica le nostre vite sarebbero un errore.”

Il singolo “Stravinskij” nasce dalla collaborazione con l’autore Andrea Martinelli, che scrive per il brano un testo astratto e poetico, e successivamente arriva anche “Finale“, che racconta la storia di due amanti che, dopo vent’anni, si rincontrano e ripensano alla loro storia passata.

Foto di copertina di Dario Mastrocola