Entrano nel roster de la Numero Uno due Producer multiplatino, Zef e Marz

Nuovi ingressi nel Roster de La NUMERO UNO, etichetta che fa capo a Sony Music Italy.. arrivano infatti due giovani Producers multiplatino: Zef e Marz.

I due artisti, autori e produttori tra i più forti al momento nel mercato musicale italiano, già nella squadra Big Picture Management. Questa la dichiarazione dei due artisti riguardo a questa nuova e importante collaborazione:

Siamo felici ed entusiasti di entrare a far parte di una realtà come Numero Uno, un’etichetta che affonda le sue radici storiche in un passato di grandi classici e che vanta nel suo catalogo musicisti incredibili che hanno ispirato non solo noi ma intere generazioni.

I traguardi de La numero uno

L’annuncio è arrivato in concomitanza con i festeggiamenti per il secondo successo della label al Festival di Sanremo grazie a La Rappresentante di Lista in gara con Ciao Ciao brano che in poco più di una settimana ha già conquistato il disco d’oro per le oltre 50.000 unità.

Risultati che si sommano al percorso recente della NUMERO UNO a Sanremo 2021 (con l’exploit di Colapesce Dimartino e della loro Musica Leggerissima), danno ulteriore prova della capacità della label – tornata sul mercato discografico grazie al lavoro di Sony Music e della direzione artistica che offre una proposta musicale attraverso forme di cantautorato nuove e contemporanee.