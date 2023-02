La Niña: il nuovo singolo “Blu” è un canto d’amore delicato

Dopo Nunn ‘o voglio sape’ uscito a settembre 2022, La Niña lancia il nuovo singolo Blu per Columbia Records/Sony Music. Il brano, disponibile negli store dal 24 febbraio 2023, vede la partecipazione della cantante nu-soul londinese Mysie.

La Niña racconta così la nascita di questa collaborazione: “A camminare con me mano nella mano c’è un’artista incredibile, MYSIE, che ho avuto l’onore di coinvolgere in questo primo singolo. Ho scoperto la sua musica per caso, grazie a KWSK NINJA che l’aveva ascoltata su Spotify, ed è stato amore al primo ascolto. Avevo appena finito di scrivere Blu quando ho deciso di tentare e scriverle per chiederle di collaborare sulla traccia. Neanche 24 ore dopo mi ha inviato la sua parte, dicendosi innamorata del pezzo. La prova che la musica, qualunque sia la lingua in cui è cantata, davvero non ha limiti e barriere” .

Blu è un sogno a occhi aperti, una sorta di viaggio ultraterreno verso l’irraggiungibile, con un cambio di prospettiva sulle cose che da nere diventano blu. Al tempo stesso, è anche un viaggio fisico alla ricerca della bellezza e dell’amore. Si tratta di un brano intimo e avvolgente, costruito su sample vocali e loop corali. Il risultato è un canto d’amore delicato, basato sull’intreccio delle voci di La Niña e Mysie.

Blu, il testo

Testo e musiche: LA NIÑA e MYSIE

Prodotto da: KWSK NINJA, MATTPARISI e LA NIÑA

È o cielo va se move

O a capa mia ca gira?

Stanne carenn ‘e stelle

O forse sto salendo su?

E tutto chello ca pareva niro

Invece è sulamente blu

Blu, blu, blu, blu…

Everytime I feel you hold me

I wanna be here for a long time

When you’re not here it doesn’t feel right, feel right

hold me till it feels right

Voices in my head they tell me

That you still see me in the same light,

same light

Blu, blu, blu, blu…

L’hai colorato tu

Questo cielo blu

E salgo Ancora su

Nun turnasse areta cchiù

Stu suonno m’ha scetato

M’ha scetato ‘mmiez ‘e lacreme

Pecchè tu nun si turnat

Ma je nun t’aggio maje lassat