La Municipàl torna con un brano introspettivo e chiosa: “Odio cantare”

La Municipàl, “Odio Cantare“: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Odio Cantare” è il nuovo singolo de La Municipàl e verrà presentato per la prima volta dal vivo domani, mercoledì 1° maggio, in occasione del Concertone del Primo Maggio di Roma.

La Municipàl, “Odio Cantare”: significato del brano

“Odio cantare” è un brano introspettivo che esplora le riflessioni contraddittorie di chi, pur essendo musicista di professione, non ama stare sotto i riflettori.

In tensione tra la personale riluttanza a stare al centro dell’attenzione e la necessità di cantare per diffondere la propria musica, La Municipàl racconta così questo paradosso con una vena ironica, criticando velatamente la superficialità della società contemporanea.

“La cosa che odio di più al mondo è cantare. Per questioni caratteriali non amo stare al centro dell’attenzione e questo ovviamente è un controsenso per chi fa il musicista di mestiere.

Ma cantare è l’unico modo per poter portare in giro la propria musica e questo forte contrasto ha generato sempre una grande forza creativa. In questo brano emerge l’ironia di questo paradosso, immerso in un contesto sociopolitico italiano che sembra andare in una direzione di autodistruzione“.

La Municipàl, “Odio Cantare”: testo del brano

Ho comprati due marche da bollo

Per certificare la morte cerebrale

Del mio io interiore

Ho comprato anche due pizze

Per riempirlo e bere

Abbasso la figa

A morte l’amore

Oggi è uno di quei giorni un po’ particolari

Di quelli in cui anche la luna

Ti dice: “Cazzo guardi?”

Ho saputo che Gianni ha smesso di suonare

E anche Luca ha smesso di soffrire

E per favore non farmici pensare (per favore)

Per favore non fatemi cantare

Per favore non fatemi ballare

Sulle macerie della nostra specie in estinzione

Per favore non fatemi svegliare

Per favore non fatemi XXX

Su quello che rimane della mia storia d’amore

Tabaccheria in centro

Che mi hai mostrato il nuovo seno

Che non ha mai resto

E dà in cambio il miliardario

E ha consigliato di sorridere XXX in foto

O di andare ad Amici, a X Factor o a Sanremo

Oggi è uno di quegli anni un po’ particolari

Di quegli anni strani che mi porto avanti da 30 anni

Ho sentito in radio che ne sono morti altri 20

Buongiornissimo caffè

Buongiorno a tutti quanti

Per favore non fatemi cantare

Per favore non fatemi ballare

Sulle macerie della nostra specie in estinzione

Per favore non fatemi svegliare

Per favore non fatemi XXX

Su quello che rimane della mia storia d’amore

Padre mio che sei rimasto

A guardare tutte le nostre debolezze

Dacci il nostro pane quotidiano

Dacci l’amore, dai canzoni giuste

Padre mio che ci proteggi dall’alto

Ma non a tutti, solo a quelli più ricchi

Dacci tramonti e dacci venti coraggiosi

Per non farci sentire vecchi

Perché odio cantare

Perché odio cantare

Perché odio cantare

Perché odio cantare

Perché Gianni ha smesso di suonare

Perché odio cantare

Perché odio cantare

Perché odio cantare

Perché Gianni ha smesso di suonare

Perché Gianni ha smesso di suonare

Perché Gianni ha smesso di suonare

Perché Gianni ha smesso di suonare

E anche XXX ha smesso di cantare