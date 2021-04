La carica dei vinili: arrivano nei negozi nuove versioni di grandi classici... Mia Martini, Califano, Bertè ma anche i Maneskin

La carica dei vinili, non potremmo definire in nessun altro modo la grandissima mole di uscite in 33 giri che arriverà nei prossimi giorni. Con il cd ormai ai minimi storici di vendite la discografia italiana, oltre allo streaming, si affida al fascino del vinile e sono in arrivo versione colorate, rimasterizzate e speciali di grandi album del passato ma non solo…

Andiamo a scoprire insieme le uscite.

LA CARICA DEI VINILI IN USCITA

23 APRILE

CHOSEN e IL BALLO DELLA VITA – MANESKIN

In occasione della vittoria a Sanremo 2021, Sony Music pubblica in vinile i primi due album della band in vinile blu trasparente, il primo, e vinile colorato blu, il secondo.



La testa indipendente – Tre allegri ragazzi morti

Esce per La Tempesta Dischi questo vinile 180 gr. red coloured. L’album, originariamente pubblicato nel 2001, è stato inserito qualche anno fa nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, alla posizione numero #33, da Rolling Stone Italia.

Ma che film la vita. Live – Nomadi

Edizione in doppio vinile colorato (fumé) fuori per Atlantic del disco pubblicato ai primi di dicembre del 1992, a poco più di un mese dalla scomparsa di Augusto Daolio, questo album rappresenta un vero e proprio lascito artistico di uno dei più grandi uomini della storia della musica italiana.

16 grandi canzoni del loro repertorio classico e nuovo con inserimenti vocali e spezzoni in cui il grande vocalist dialoga con il pubblico.





Timoria

Sono ben cinque gli album che la Universal Music ristampa dal catalogo della rock band. Si tratta di 1999 (alla voce Sasha Torrisi) in una versione vinile azzurro numerato, del doppio LP El Topo Grand Hotel (il più grande successo commerciale della band con Sasha Torrisi e Omar Pedrini), dei primi tre dischi con alla voce Francesco Renga, ovvero Ritmo e dolore (vinile bianco ad edizione limitata), Storie per vivere (vinile verde) e Colori che esplodono (vinile rosa). Oltre a, in versione vinile giallo, Un Aldo qualunque sul treno magico del 2003.



.





.



30 APRILE

T.I.R. – Loredana Bertè

T.I.R. è il terzo album di Loredana Bertè pubblicato nel 1977 dalla CGD. Un disco che ebbe un enorme successo in cui è presente il filone femminista e provocatorio.

Il duo Pace – Avogadro firma la maggior parte dei testi, mentre Mario Lavezzi (oltre a comporre le musiche di ben quattro brani) ha il ruolo di produttore e arrangiatore (con Vince Tempera). Tra i crediti spicca il nome di Fausto Leali che firma Sono donna e interviene con Lavezzi in un’originale rilettura della battistiana Le tre verità.

Da sottolineare inoltre la presenza della sorella Mia Martini e Milena Cantù ai cori. Un disco unico con un’iconica copertina che strizza l’occhio al leggendario Sticky Fingers dei Rolling Stones.

Il vinile, pubblicato da NAR, in una versione inedita da collezione: LP 180 GR. Limited Edition Crystal Clear Vinyl.





PENNA CAPITALE – CLUB DOGO

Saifam rilancia il secondo album dei Club Dogo uscito nel 2006, in una versione doppio vinile transparent Crystal + cd.





7 MAGGIO

Che vuoi che sia… se t’ho aspettato tanto – Mia Martini

Album uscito nel giugno del 1976 e mai ristampato prima d’ora, esce per la prima volta in occasione del 45° anniversario in un edizione numerata in vinile colorato blu.

Il disco che ha confermato Mia Martini come grande interprete nel panorama della musica italiana contiene brani raffinati e di tendenza scritti tra gli altri da Mango, Amedeo Minghi e Dario Baldan Bembo. Gli arrangiamenti sono del futuro premio Oscar Luis Bacalov. Il progetto esce per Sony Music.





LA MIA LIBERTÀ – FRANCO CALIFANO

Prima ripubblicazione in assoluto per celebrare i 40 anni dell’album che nel 1981 rimase ai primi posti della classifica italiana per 10 settimane.

Edizione limitata in vinile arancione fuori per Sony Music.





‘NA BRUTTA BANDA – PITURA FRESKA

Vinile Fluo in Edizione Limitata e Numerata.

A 30 anni dalla prima pubblicazione viene riproposto un album di grande successo dei Pitura Freska uscito originariamente nel 1991. Produzione artistica di Elio e Feiez che credono nella proposta di un repertorio reggae in dialetto veneziano, interpretata dal carismatico Sir Oliver Skardy. Esce per BMG.





IO HO IN MENTE TE – EQUIPE 84

Edizione numerata celebrativa per il 55° anniversario dall’uscita del secondo album della band, il primo edito per Ricordi, per la prima volta in vinile colorato arancione a 180 grammi.

Il singolo che dà il titolo all’LP è la versione italiana di You Were on My Mind ed è il grande successo che porta il gruppo a vincere l’edizione del Cantagiro del 1966.

Album prevalentemente costituito da cover contiene anche brani originali come Auschwitz di Francesco Guccini,“Da Domani e Tu pretendi scritte da Maurizio Vandelli.





PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI – RENZO ARBORE

Edizione 35° anniversario in vinile colorato giallo dell’album pubblicato nel febbraio 1986 e mai ristampato fino ad oggi, a seguito del grande successo ottenuto dallo showman al Festival di Sanremo, in cui conquistò il secondo posto con il brano Il Clarinetto pieno di ironia e doppi sensi. Esce per Sony Music.

Curiosa anche la copertina che ritrae un Arbore invecchiato, seduto su una vecchia sedia a rotelle in una dimessa camera da letto, in un televisore alla sua destra si nota Pippo Baudo anch’esso invecchiato.





TUTTI CONTRO TUTTI – SPACE ONE

Album uscito nel 1997 per la Best Sound e prodotto da Franco Godi con la produzione artistica di DJ Jad, torna in formato vinile colorato rosso trasparente in edizione limitata e numerata per BMG.





14 MAGGIO

Umanamente uomo. Il sogno – Lucio Battisti

Sesto album di Lucio Battisti uscito nel 1976 e contenente brani come I Giardini di marzo ed E penso a te. Il disco, uscito ai tempi per la Numero uno, torna in questa versione speciale Red coloured Vinyl in occasione della rinascita dell’etichetta discografica.





Sempre la Numero uno rilancia in versione vinile bianco l’album Chocolate Kings della Premiata Forneria Marconi. Questa edizione contiene anche un poster.





28 MAGGIO

AMICI MIEI – RICCHI & POVERI

Edizione celebrativa in vinile 140 gr. colorato giallo per il 50° anniversario del secondo album del gruppo, uscito in origine nel settembre del 1971.

L’album fino ad oggi non era mai stato ripubblicato nella sua versione originale, neppure un CD, rendendo il vinile molto ricercato dai collezionisti.

Tra i 10 brani spicca Che Sarà presentata al Festival di Sanremo di quell’anno insieme a Josè Feliciano. Il brano Amici miei da cui prende nome il lavoro discografico, è la cover del tradizionale inno americano alla pace e all’amicizia Amazing Grace. Esce per Sony Music.

FENICE – IZI

Tra le uscite più recenti c’è questo doppio vinile 180 gr. colorato arancione numerato composto da 15 tracce tra cui il singolo di grande successo Chic.





30 MAGGIO

ORA O MAI PIÙ OVVERO CANTAUTORE DA GRANDE – RENZO ARBORE

Edizione limitata in vinile rosso (140 gr.) per celebrare i 40 anni dall’uscita del primo album di Renzo Arbore, mai ristampato in vinile fino ad oggi. Esce per Sony Music.