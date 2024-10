La cantautrice polacca Natalia Moskal racconta il caos emotivo di una relazione tormentata nel nuovo singolo “Cosa vuoi da me”

Fuori da venerdì 11 ottobre “Cosa vuoi da me“, il nuovo brano della cantautrice polacca Natalia Moskal, per Fame Art/Dischi dei Sognatori.

Il brano, di genere pop, mescola energia e frustrazione, amore e rabbia, cercando di raccontare il caos emotivo che investe una relazione tormentata, con un ritmo pulsante e accattivante.

Il testo, diretto e incisivo, scritto da Daniele Monellini, vuole cogliere il disorientamento di chi cerca di dare un senso a un rapporto che è ormai al limite, dove il desiderio di restare si contrappone al bisogno di allontanarsi.

L’arrangiamento, realizzato dal produttore Enrico Kikko Palmosi, che ha collaborato con artisti come Emma, Laura Pausini, Giorgia, Modà, Annalisa, Alessandra Amoroso, etc., ha contribuito a rendere il brano un inno di ribellione sentimentale tramite dei beat coinvolgenti e dei synth decisi.

Natalia Moskal ha pubblicato fino ad oggi tre dischi, “Songs Of Myself” (2017), “Bunt Młodości” (2018) e “There Is a Star” (2020), e il suo stile spazia dal pop, al soul, all’R&B, fino all’elettronico. Oltre ad essere una cantante è anche una scrittrice, e in entrambi gli ambiti si concentra soprattutto sulle storie di donne, raccontando loro esperienze, punti di forza e debolezza, battaglie quotidiane.

Nel 2022 ha inoltre realizzato uno spettacolo teatrale intitolato “Ieri, oggi, domani“, ispirato alla vita di Sophia Loren.

L’artista, proprio negli ultimi giorni, si è guadagnata un posto tra i 10 finalisti del Festival New York Canta e sabato 13 ottobre si esibirà nella serata conclusiva all’Oceana Theater di Brooklyn di New York, presentando il suo nuovo brano.

“Da quando sono bambina ho sempre sperato di vivere il sogno americano. Felicissima quindi di aver vinto questo contest e di portare la mia musica a New York su un palco così prestigioso.” racconta Natalia Moskal.

