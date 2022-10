KTB: il singolo “Cambiare mai” è un tentativo di uscire dalla confort zone

KTB lancia il singolo Cambiare mai, disponibile negli store digitali e in streaming dal 28 ottobre 2022. Si tratta di un pezzo pop punk, con cui l’artista racconta di quelle abitudini negative che sono consolidate e non si riescono a modificare.

Cambiare Mai (edito da Believe) parla dell’immutabilità di certe situazioni nelle quali si rimane intrappolati anche quando si vorrebbe a tutti i costi cambiare, ma poi appunto non si cambia mai. Con questo singolo, KTB (all’anagrafe, Luca Pompei) vuole “uscire dalla cameretta”. Al centro del brano c’è infatti la camera da letto, come luogo in cui nascondersi per essere se stessi. Quella camera è un ambiente protetto, che al tempo stesso diventa una gabbia dalla quale difficilmente si riesce ad evadere.

KTB rappresenta la sindrome della capanna, nella quale, dopo due anni di pandemia, si ritrovano tanti giovani come lui. I ragazzi della sua generazione sono stati costretti a “rimanere in cameretta” nel periodo in cui avrebbero invece dovuto iniziare a scoprire il mondo. Da questo punto di vista, il singolo può considerarsi un pezzo generazionale raccontando come a volte ci si lascia trascinare verso una routine tossica, incapaci di tirarsene fuori.

Cambiare mai rappresenta il tentativo di uscire da quella confort zone, sia dal punto di vista personale che artistico, facendo un passo fuori dalle proprie paure e dalle proprie zone di sicurezza.

Conosciamo meglio KTB

KTB è il progetto di Luca Pompei, classe 2001, romano.

Il suo esordio avviene a 17 anni con il singolo Forever Young. Nel 2018 esce un secondo singolo Lei, che ottiene un inaspettato riscontro da parte del pubblico.

Ciò spinge KTB a concentrarsi sulla produzione e sulla ricerca di un proprio sound più definito e maturo. Oggi, il progetto si muove musicalmente tra le sonorità pop punk più classiche dei primi anni 2000, contaminate da quelle più moderne che appartengono alla generazione dell’artista.

Nel 2021, KTB pubblica Vanilla, singolo che segna l’inizio della nuova produzione ad opera di Thamia. Il 28 ottobre 2022 esce un nuovo capitolo di questo percorso, Cambiare Mai, edito da Believe.