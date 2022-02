Musica e moda grazie a KNTNR unite in una open day di 3 giorni a Milano dal 23 al 25 febbraio

KNTNR, la start up dedicata agli artisti emergenti che ha affiancato a fine 2021 Area Sanremo assegnando diverse borse di studio, è pronta a dare spazio a nuova musica e nuovi talenti dal 23 al 25 febbraio durante la settimana della Moda di Milano, evento tra i più attesi a livello mondiale.

Ecco come parla dell’iniziativa Katia, CEO di KNTNR…

“Avevamo voglia di sperimentare nuovi orizzonti, grazie a progetti fuori dagli schemi, utilizzando le migliori forme di comunicazione, unendo mondi, i più diversi con un approccio innovativo digital native, ritrovando il valore della persona e delle forme artistiche che realizza“.

Ed è da qui che nasce KNTNR, un progetto interamente dedicato agli artisti, con questa Vision: “artisti e talenti devono poter esprimere se stessi, senza limiti, superando le imposizioni valoriali e stilistiche dettate dall’establishment“.

Un’intera struttura specializzata, giovane e dinamica, impegnata a realizzare progetti sostenibili che mettano al centro la creatività di talenti e artisti attraverso un approccio innovativo, rafforzando il legame più vero e autentico con la propria fanbase.

KNTNR è così impegnata dello sviluppo di una vera e propria Community di Artisti: è in grado di seguirli sin dai primi passi di definizione del loro DNA, attraverso la cura dell’immagine, della comunicazione, la presenza sui social, sino alla produzione dei progetti musicali ove necessario e alla relativa distribuzione e amplificazione, superando gli schemi e il concetto classico di Etichetta. Perché, come dichiara Katia, “Artist! You, the Brand“.

KTNR alla settimana della moda

Tutto avverrà presso la sede di FiloBlu nel suggestivo hub di Via Dell’Agnello in Duomo, è lì che in questi 3 giorni troveranno spazio e si coniugheranno la moda e la musica, in un’atmosfera di rinnovata fiducia ed entusiasmo.

Questo appuntamento sarà l’occasione per raccontare e raccontarsi, sarà il momento in cui molti giovani talenti italiani potranno conoscere meglio questo Team e la filosofia che lo anima nell’approccio alla musica e allo sviluppo dei progetti artistici degli emergenti.

KNTNR e FiloBlu racconteranno nuovi linguaggi in questi 3 giorni, dove la moda si presterà alla musica e viceversa, in una serie di attività che si svilupperanno nella location scelta e che parleranno un linguaggio misto, perché il mix “moda&musica” troverà i giusti interpreti che si muoveranno dalla BLU ROOM alla DRESSING ROOM, dall’ “AUDITION SPACE”, all’ “OPEN STAGE”.

Tutto avverrà in perfetta sincronizzazione con le attività Social di artisti, ospiti, influencer e Community KNTNR.

La tre giorni sarà un perfetto vaso comunicante con l’esterno attraverso le attività Social che avranno il compito di raccontare l’OPEN DAY del 23 Febbraio, con la presenza di professionisti del mondo musicale italiano che incontreranno gli artisti che hanno chiesto di partecipare e che verranno da ogni parte d’Italia.

Racconteranno i momenti di condivisione del palco da parte degli artisti presenti, i momenti di interazione tra Youtuber, Influencer ed Artisti e la meravigliosa azione degli Stylist e LookMaker, che cureranno l’immagine di tutti costoro con la collaborazione dei Brand più prestigiosi del Fashion.

Il tutto culminerà nel GALA del 25 febbraio quando, sul palco allestito all’interno dell’hub di via Dell’Agnello, si esibiranno prima i giovani artisti ospiti dell’evento e poi i primi quattro artisti in roster: ENRIKA, VIOLET, I SALDATORI e I GARBINO, che presenteranno in anteprima assoluta i loro singoli in uscita proprio il 25 febbraio su tutti gli store digitali e contestualmente proporranno al pubblico presente dei mini-live in cui racconteranno il loro mondo e la loro musica; si esibiranno anche il gruppo londinese rock dei DRAMA LOVE, che KNTNR (KONTAINER) segue come Etichetta in distribuzione.