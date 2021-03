Klaus Noir: una moderna forma di cantautorato nel nuovo singolo “Mioddio”

Un cupo viaggio tra “l’Es, l’Io e il Super Io”. Così il giovane artista Klaus Noir descrive Mioddio (Nikto / Artist First), il nuovo singolo che ha l’ambizioso proposito di proporre un nuovo volto di un moderno cantautorato.

Il brano parla del legame indissolubile tra amore e morte e dell’eterno conflitto tra la perfezione di un’idea – che nella sua impeccabilità rimane vuota, apatica – e la drammatica realtà, inaccettabile nella sua vera forma.

“’MIODDIO’ ‘nasce dal rispecchiarsi nel vitreo sguardo della propria tristezza, capace di ottundere i sensi. L’Io che non accettiamo è come uno specchio che deforma l’anima, mostrandola per ciò che realmente è: un ammasso di sovrastrutture, idealizzazioni e convinzioni errate, frutto di un sogno ad occhi spalancati: ‘Non è amore, è la tua apatia contro la mia’.”