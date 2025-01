Ketama126 torna con ‘La Caciara’: un viaggio, a modo suo, nella tradizione musicale romana

Ketama126 torna con il nuovo singolo La Caciara: testo e significato.

Il rapper e producer multiplatino (6 dischi di platino e 5 dischi d’oro) Ketama126, sorprende il suo pubblico con il nuovo singolo La Caciara, disponibile da venerdì 10 gennaio, su tutte le piattaforme digitali.

Ketama126 La caciara significato del brano

Fuori per Epic Records / Sony Music Italy La Caciara è un viaggio nella tradizione folk e cantautorale romana. Un brano che si distingue per un arrangiamento unico, dove chitarre gipsy e fiati si intrecciano perfettamente, accompagnando versi malinconici e disillusi.

Ketama126, attraverso immagini vivide, dipinge un quadro lucido e sincero della vita. All’amarezza dell’esistenza si contrappone la dolcezza dei piccoli piaceri, in pieno stile da poète maudit.

La Caciara rappresenta una novità assoluta nel repertorio di Ketama126. Si tratta di un’evoluzione stilistica che nasce da un’esigenza personale e artistica, portando l’artista a esplorare nuove sonorità ispirate al passato e alla musica popolare romana. Un percorso che tra l’altro pare intraprenderà a Sanremo anche Tony Effe.

KETAMA126 testo de La caciara

È chiaro

‘Sta c’ha un sapore amaro

Un po’ come un whisky pregiato

Bruciava sul palato

Ma l’ho apprezzato

Amico mio versane un altro

Sennò mi faccio il sangue amaro

Ti ho già capita dallo sguardo

Sorrido ma è un sorriso amaro

Di un condannato

Ne faccio n’altra tanto de qualcosa ce’ tocca morì

Se l’è cercata sto povero scemo poi scrivono ‘RIP’

A chi tocca nse ngrugna

Il più pulito ha la rogna

La verità è una menzogna

La vuole carogna

Che vita amara

Sirene in mezzo alla strada

Lei balla come una gitana

Una di Maiana

Due piotte sulla tangenziale

Senti che caciara

Che vita amara

Sirene in mezzo alla strada

Lei balla come una gitana

Una di Maiana

Due piotte sulla tangenziale

Senti che caciara

Sangue tossiche nelle vene

Ancora non sono morto

Questa città che ti vuole bene

Come due mani sul collo

Poi ti mette

Le manette

Camionette

Vanno a fuoco

Lei mi prende

Lentamente

Poco a poco

Ne faccio n’altra tanto de qualcosa ce’ tocca morì

Se l’è cercata sto povero scemo poi scrivono ‘RIP’

A chi tocca nse ngrugna

Il più pulito ha la rogna

La verità è una menzogna

La vuole carogna

Che vita amara

Sirene in mezzo alla strada

Lei balla come una gitana

Una di Maiana

Due piotte sulla tangenziale

Senti che caciara

Che vita amara

Sirene in mezzo alla strada

Lei balla come una gitana

Una di Maiana

Due piotte sulla tangenziale

Senti che caciara