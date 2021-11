Kart: il terzo singolo “Tutto ok!” e la scrittura per liberarsi della tensione

Kart pubblica Tutto ok!, il nuovo singolo che esce venerdì 26 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Il pezzo è distribuito in esclusiva da Altafonte Italia.

“Spesso riteniamo essenziale la presenza di alcune persone nella nostra vita che poi in realtà portano solo scompiglio. Per questo è meglio rendersi conto il prima possibile di questo e cercare prima di tutto di stare bene con se stessi. Per essere felici bisogna prima di tutto esserlo dentro”.

Kart costruisce questo brano mettendo al centro della scena le parole, con una frase a effetto dopo l’altra. Come se scagliasse frecce da un arco. Tutto ok! ha una produzione avvolgente, ma la voce di Kart non viene mai soffocarla.

La canzone tratta il tema delle relazioni tossiche in modo molto diretto, senza fronzoli. Carola Tinelli – questo il vero nome di Kart – parla della scoperta di se stessi attraverso varie esperienze. Un percorso che ognuno di noi inevitabilmente affronta nella vita.

Chi è Kart

Carola Tinelli è nata nel 2003 e la musica entra a far parte della sua vita fin da bambina. Da ragazzina, è stata bullizzata per il suo peso e per il fatto di avere tratti importanti di dislessia.

A16 anni, Kart inizia a scrivere i propri testi come valvola di sfogo. Da subito chi le sta intorno si rende conto che i testi che scrive sono di una profondità intellettuale che è quasi impossibile trovare in una coetanea.

Attualmente, Kart ha un progetto discografico in fase di realizzazione con il produttore Valerio Tufo (che ha alle spalle collaborazioni importanti con Irama, Benji&Fede,..).

I suoi due primi singoli sono Palla Avvelenata e Una Pellicola. Il percorso è solo all’inizio e prevederà anche collaborazioni con altri artisti.

“Attraverso il dolore che mi hanno causato alcune persone che ho poi allontanato, ho iniziato a scrivere testi come valvola di sfogo e ho conosciuto una parte di me che mi fa stare bene”.

“Con la mia musica vorrei riuscire a trasmettere forza ed emozionare chi mi ascolta. Mi piacerebbe che un giorno diventasse la mia occupazione a tempo pieno perché al momento è la chiave per la mia felicità.”