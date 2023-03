Jovanotti fa rivivere il Beach Party con dieci remix del singolo “E Si Fa Bello Per Te”

Jovanotti ha pubblicato a fine 2022 il suo nuovo album, Il Disco Del Sole, ed il terzo singolo estratto è E Si Fa Bello Per Te, con cui ha aperto la primavera.

Dopo alcune settimane di ascolto in radio e nelle piattaforme di streaming, Jova ha deciso di dare nuovo respiro al brano e con la sua etichetta SBAM! Records, “la fabbrica del ballo” nata insieme ai producer Ackeejuice Rockers qualche anno fa, ha pubblicato dieci nuove versioni tutte da ballare.

Dopo i remix de Il boom e La primavera, entrambi contenuti ne IL DISCO DEL SOLE, e il debutto dello SBAM! Stage di cui gli Ackeejuice Rockers sono stati direttori artistici insieme a Jovanotti per tutta la durata del Jova Beach Party 2022, sono disponibili dal 24 marzo dieci remix nati sulla scia dell’entusiasmo di altrettanti produttori, che hanno voluto reinterpretare e stravolgere secondo il proprio gusto e stile E si fa bello per te.

jovanotti porta lo spirito del beach party nei remix

Ad aprire le danze di questa compilation c’è proprio Jovanotti con gli Ackeejuice in una versione remastered 2023, seguiti dall’icona dance Federico Scavo.

Insieme a loro anche l’elettronica di Soul Speech, la tech house di Rivaz & Botteghi, colui che ha anche curato l’artwork DJ Moiz, Nicola Pigini vs NPLC, l’organic house di Animalic Drum, il funk brasiliano misto al reggaeton di Balera Favela, Margherita D’Aaguì & Dangeli e il collettivo RANJIMAI che chiude con cassa dritta e levare giamaicano.

Una vera e propria squadra di calcio che, unita, ricorda le atmosfere del Jova Beach Party che ormai da anni anima le spiagge italiane. Ed è proprio Jovanotti a spiegarlo con le sue parole:

“Chi ha vissuto uno o più Jova Beach Party sa di cosa parlo quando dico “SBAM! Stage. È il palco/soundsystem che nei pomeriggi pompava ritmo attraverso i set di alcuni dei DJs migliori del sistema solare, con la direzione artistica dei fantastici Ackeejuice Rockers.

Bene, allora non devo aggiungere parole… alzate il volume, ecco E si fa bello per te in versioni per il dancefloor realizzate da alcuni dei producers fotonici che hanno acceso JBP.

Da oggi nelle piattaforme e ovunque siete abituati a sentire e scaricare musica! Questo pezzo nella versione Remastered 2023 by Jovanotti & Ackeejuice Rockers è anche la sigla del MOTOGP 2023 con Guido Meda a urlare le sue telecronache leggendarie. Avanti tutta!”.

la tracklist e l’audio della compilation

Di seguito tutta la tracklist completa della compilation di Jovanotti di E SI FA BELLO PER TE: