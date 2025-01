Joan Thiele: dopo Sanremo 2025 arriva “Joanita”, il nuovo album che esplora la sua essenza più autentica e cinematografica

Joan Thiele quest’anno debutta in gara al Festival di Sanremo con Eco. Nei giorni successi alla kermesse verrà lanciato il suo nuovo album, Joanita.

La cantautrice, artista di origini italiane e colombiane, ha vissuto tra Colombia, Canada, Caraibi, Inghilterra e Italia, influenze che hanno segnato profondamente la sua musica.

Dopo i primi passi a Londra, si trasferisce a Milano per la carriera musicale. Debutta nel 2016 con l’EP Joan Thiele, seguito dall’album Tango nel 2018 e dall’EP Operazione Oro nel 2020. Tra le sue collaborazioni, spiccano quelle con Mace, Nitro e Myss Keta. Nel 2022 raccoglie i suoi lavori in Atti e nel 2024 pubblica il singolo Veleno.

Nel 2023 ha vinto insieme a Elodie il David di Donatello per la migliore canzone originale con Proiettili (ti mangio il cuore), brano colonna sonora del film Ti mangio il cuore.

Sanremo 2025 e oi l’album, joanita

Eco, il brano che Joan Thiele porterà sul palco di Sanremo 2025, rappresenta un tassello fondamentale di questo nuovo percorso musicale. Con una costruzione melodica istintiva e una potenza emotiva straordinaria, il brano incarna perfettamente l’essenza del nuovo disco, Joanita.

Con Joanita, Joan Thiele presenta un’opera profondamente viscerale, un disco che vive di istinto ed emozioni, frutto di un viaggio personale e di grande spontaneità creativa. Ogni brano esplora un’emozione diversa, regalando all’ascoltatore un’esperienza autentica e intensa. Per realizzarlo, l’artista ha scelto di prendersi il tempo necessario per ascoltarsi, lasciando fluire in 14 tracce ogni sensazione senza filtri.

Joanita, titolo che richiama la parte più autentica della cantautrice, è un tributo alla ragazza con la chitarra elettrica che ha sempre trovato nel suono il modo più naturale di esprimersi. L’album alterna momenti delicati a esplosioni sonore, con una forte impronta internazionale e cinematografica, spesso ispirata dalle colonne sonore italiane.

Il disco sarà disponibile dal 21 febbraio 2025 per RCA Numero Uno/Sony Music, in formato CD, vinile nero e vinile picture. A seguire la copertina.