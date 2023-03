Anteprima video: in “Carta da parati” di Jacopo Ratini il racconto di ciò che prova un padre in attesa di un figlio

È fuori da oggi, 23 marzo 2023, il nuovo singolo del cantautore Jacopo Ratini, Carta da parati, di cui All Music Italia vi presenta in anteprima esclusiva il videoclip ufficiale.

Laureato in Psicologia nel 2007 Jacopo ha un lungo curriculum di premi e partecipazioni. Da Musicultura al Premio Lunezia passando per Area Sanremo e il Festival di Sanremo 2010, categoria nuove proposte.

Ad oggi ha all’attivo tre album: Ho fatto i soldi facili con Universal e due con la sua etichetta, la Atmosferica Dischi: Disturbi di Personalità e Appunti sulla Felicità. È inoltre autore di un libro di poesie e racconti (Se rinasco voglio essere Yoko Ono) e un’audiofiaba (Il Pescatore di Sogni).

Ora, dopo l’uscita del video del singolo Non sono più io, fuori in anteprima su La Repubblica, arriva Carta da parati, un brano con un videoclip illustrato e girato in piano sequenza con la fotocamera di un iPhone.

Jacopo Ratini Carta da parati

In questo nuovo singolo Jacopo Ratini racconta ciò che prova un padre in attesa di un figlio. I sogni, le paure e le domande rispetto a come sarà la propria vita, dopo la sua nascita. Le certezze indissolubili (“sarò quel posto che vorrai imitare“, “sarò quel posto per poter sbagliare“) e le aspettative inevitabili (“sarai il mio posto per dimenticare“, “sarai il più bel regalo di Natale“) nei confronti del figlio.

Un’attesa che lo lega in maniera ancora più profonda alla propria compagna e che li porta a vivere con i cuori talmente vicini da rimanere incollati come carta da parati.

Il videoclip, in esclusiva oggi su All Music Italia, è un racconto a disegni, in formato “Instagram Stories”, del testo della canzone. Trenta illustrazioni, riprese in piano sequenza dalla fotocamera di un iPhone, ideate e realizzate dall’artista Dalila Di Corso, che rendono immagini il pezzo scritto da Jacopo Ratini e prodotto in collaborazioni con Jacopo Mariotti.

TESTO E VIDEO

Ho preso la parola auguri e ho fatto trentatré origami,

li ho messi come carta da parati che ho lasciato ad asciugare al sole.

Se una capanna fa due cuori, un terzo cuore batte nel tuo addome

e immaginiamo di trovargli un nome che suoni bene con il mio cognome.

Se guarderà i miei stessi film, si abituerà a commuoversi.

Se avrà i tuoi occhi splendidi, si abituerà a sorprenderci.

Sarò quel posto che vorrai imitare.

Sarò quel posto per poter sbagliare.

Sarò quel posto dove puoi trovare un po’ di te.

Sarai il mio posto per dimenticare.

Sarai il futuro che non sa aspettare.

Sarai il più bel regalo di Natale.

Ma quale legge di attrazione, è solo il miele a colazione

che ci fa vivere incollati come due fette biscottate.

Chi se ne frega dei pensieri, godiamoci questo domani.

La vita è come le canzoni: arrivano quando gli pare.

Se riderà come fai te, sarà tutto più semplice.

Sarò quel posto che vorrai imitare.

Sarò quel posto per poter sbagliare.

Sarò quel posto dove puoi trovare un po’ di te.

Sarai il mio posto per dimenticare.

Sarai il futuro che non sa aspettare.

Sarai il più bel regalo di Natale.

Tranquilla che ti sposerò con un anello fatto in casa.

Ti porterò in viaggio di nozze su una stazione della Nasa.

Quest’arte di essere felici senza un libretto d’istruzioni,

ma con i cuori appiccicati come carta da parati.

Sarò quel posto che vorrai imitare.

Sarò quel posto per poter sbagliare.

Sarò quel posto dove puoi trovare un po’ di te.

Sarai il mio posto per dimenticare.

Sarai il futuro che non sa aspettare.

Sarai il più bel regalo