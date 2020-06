Si avvicina il 3 luglio, giorno in cui verrà pubblicato per Arista / Sony Music Italy il nuovo album di Jack The Smoker Ho Fatto Tardi (ne abbiamo parlato Qui).

Sono passati 4 anni dal precedente album Jack Uccide, ma l’artista in questo periodo non è rimasto fermo. Grazie anche alle sue rime crude e taglienti Machete Mixtape 4 è stato uno dei successi più graditi e inaspettati del 2019.

“Le mie giornate da bambino erano per strada: pallone, bicicletta e parchetto. Quando mia madre mi chiamava dalla finestra le dicevo che sarei tornato subito, poi in realtà scomparivo per ore. Camera mia mi sembrava una prigione, perciò appena potevo scappavo… Le serate in compagnia finivano quasi sempre male e la mattina dopo, in hangover, mi maledicevo esattamente come avevo fatto la sera prima, e quella prima ancora. Questo disco è la fotografia di questi momenti di libertà, di felicità fatta di vita di provincia, la mia provincia, lontano dai riflettori della città. È un omaggio alla purezza di questa vita, ai rapporti veri e totali, e nello stesso tempo una critica ai ritmi frenetici che oggi ci condizionano in tutto.”

Queste le parole di Jack The Smoker per descrivere Ho Fatto Tardi.

JACK THE SMOKER HO FATTO TARDI

Ecco la tracklist del nuovo progetto discografico di Jake The Smoker.

1. Foto – prod. Big Joe

2. Non Ho Mai – prod. Low Kidd

3. Che Si Fa? (feat. Nitro) – prod. Jazzy Bubblez & Strage

4. Fischi – prod. Strage

5. Fashion Week (feat. Dani Faiv) – prod. Strage

6. Mister (feat. Lazza e Jake La Furia) – prod. Low Kidd

7. Jetlag (feat. Dani Faiv) – prod. Frenkie G

8. No Mcdonald’s (feat. MadMan) – prod. DJ 2P

9. Torna Su – prod. Jack The Smoker & Strage

10. Euro – prod. Strage

11. Calamita – prod. Big Joe

12. Una Come Te – prod. MACE & Venerus

13. Nuvole (feat. Izi) – prod. Low Kidd & David Ice