Jack Jaselli pubblica il libro “Torno a casa a piedi” insieme ad un nuovo Ep

Jack Jaselli ha pubblicato il suo primo libro, dal titolo Torno a casa a piedi, disponibile in libreria dal 27 aprile 2021. Dalla stessa data è negli store digitali un nuovo Ep del cantautore milanese, che prende il nome dal libro: Torno a casa a piedi sessions.

Torno a casa piedi, edito da DeAgostini, è il racconto di quaranta giorni e di 800 chilometri, fatti da Jack Jaselli con la chitarra in spalla lungo la Via Francigena, da Pavia a Roma. Un cammino per ritrovare se stessi e per riscoprire il piacere dell’incontro con gli altri e con la natura.

A chiusura del libro c’è un’appendice che parla del rapporto tra musica e cammino. C’è anche un QR code con cui si può accedere a una playlist di canzoni. In questa playlist, oltre alle canzoni citate nelle pagine del libro, sono presenti tre nuove cover suonate e registrate da Jack e una nuova edizione di un suo brano dal titolo Nonostante tutto. Questi quattro brani compongono l’Ep, uscito per INRI.

Jack Jaselli reinterpreta 1979

Una delle cover è 1979, l’inno generazionale di Billy Corgan e degli Smashing Pumpkins. Il brano è interpretato da Jack con tutta la malinconia e l’emozione del ricordo di tempi andati. Il cantautore propone così una versione attuale ed emozionante di un grande classico della musica degli anni ’90.

Ecco la tracklist dell’Ep Torno a casa a piedi sessions:

1. 1979 (Corgan)

2. Nonostante tutto – T.A.C.A.P. sessions (Jaselli)

3. Blister in the sun (Gano)

4. Wayfaring stranger (Cash)

L’Ep è stato prodotto e arrangiato da Carlo Di Francesco. La registrazione delle canzoni è stata fatta presso il Bloom Recording Studio a Guidonia (RM). Oltre a Jack Jaselli, hanno partecipato: Fernando Pantini alla chitarra, Pierpaolo Ranieri al basso e Matteo Di Francesco alla batteria.

Per news e aggiornamenti, potete visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram di Jack Jaselli.