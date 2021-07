Ivan Granatino pubblica “Pablo Escobar” con Abraham De Palma e pre annuncia l’album più Urban di sempre

Torna Ivan Granatino a poche settimane dal brano rilasciato e lancia il singolo Pablo Escobar feat. Abraham De Palma.

Questa nuova canzone, fuori ovunque dal 2 luglio, anticipa l’album previsto per il prossimo autunno. Il videoclip ufficiale del brano uscirà l’8 luglio alle ore 14.

Quotazioni in ascesa per l’artista che, dopo essere salito sul palco di Sanremo 2021 e aver partecipato a due brani nel Repack di Buongiorno di Gigi D’Alessio, lancia questa canzone Urban per l’estate 2021 un brano scritto dallo stesso Ivan insieme a Vicenzo Pezzella e Emanuele Marcellino per Napule Allucca / Believe Digital.

L’artista campano che ama sperimentare e provare nuovi generi e nuove sonorità in un mix di Napoli e Panama, influenze Hip Hop/Rap e Reggaeton.

IVAN GRANATINO PABLO ESCOBAR

Il brano racconta il Pablo Escobar che ostentava oro e gioielli.,. un pò come tutti oggi ostentano nella vita di tutti i giorni o che vorrebbero ostentare. Nel pezzo, una chicca con il produttore cinematografico Abraham de Palma che preannuncia una collaborazione internazionale futura.

Ivan arriva dal successo estivo del 2020 quando con Caramella ha superato quota 100 milioni di views su TikTok. Ecco come racconta questo nuovo brano:

“Ho voluto prima di tutto omaggiare la Mia Napoli e la mia lingua e raccontare in maniera satirica il mood di questi tempi. Tutti fanno Pablo Escobar e tutti vorrebbero essere come Pablo Escobar, ma non per l’aspetto negativo che il personaggio descrive ma per il modo, forse troppo ostentato di far vedere e vivere il lusso. Anche il video, grazie alla regia di Luciano Filangeri, ha sicuramente la stessa filosofia. Azzardo, ironia e ostentazione”

Più di un decennio di gavetta, cosa che oggi sembrerebbe quasi demodé, hanno permesso a Ivan Granatino di delineare un percorso credibile che lo porterà, nelle sue intenzioni, a pubblicare nei prossimi mesi l’album più Urban di sempre.

Ivan è uno dei precursori di questa nuova scena che ha numeri record, insieme a Franco Ricciardi suo ex produttore. Oggi Granatino può vantare 86.000.000 di views su YouTube e 25.000.000 di streams su Spotify.

Ivan Granatino Pablo Escobar testo e audio

(Hola señores

Yo soy Oscar Viveros

Y les digo

Que por cada puerco

Le llega su sábado)

So addeventato narcos Comme Pablo Escobar

tutti me chiammanno boss me vonno vasà e mane

vestuto tutto lacoste ‘nu milione a semmana

Cagno ‘na macchina o juorno pe’ me è tutto normale

nun me chiammà mo Cagno o nummero quando chiammavo a te

nun te salvave maje ‘stu nummero è nun capive ‘ O pecché

nun e pensato maje ‘na vota sì agge bisogno e te

aggio affruntato ‘ a vita sulo è mo so’ addeventato ‘O re

So addeventato narcos Comme Pablo Escobar

tutti me chiammanno boss me vonno vasà e mane

vestuto tutto lacoste ‘nu milione a semmana

So addeventato narcos Comme Pablo Escobar

tutti me chiammanno boss me vonno vasà e mane

vestuto tutto lacoste ‘nu milione a semmana

Zompa, Zompa, Zompa ‘o siggiulino e chesta mustang,

music int’ a sti viche, me faccio ‘O giro da plaza,

Mille tarantelle, mille giri por la plata, nun te rispongo manco si te chiamme cucaracha,

napule narcos addó ‘a gente ca nun’ è e ccà nun s’accosta,

nuje facimme finta e niente, però t’apposto,

facimme campà tutto ‘O Barrio comme Pablo

So addeventato narcos Comme Pablo Escobar

tutti me chiammanno boss me vonno vasà e mane

vestuto tutto lacoste ‘nu milione a semmana

So addeventato narcos Comme Pablo Escobar

tutti me chiammanno boss me vonno vasà e mane

vestuto tutto lacoste ‘nu milione a semmana

Yo me viré como un narco

igual que Pablo Escobar,

aquí no estamo en el Bronx, estamo en Panamá,

vestido todo Lacoste

jugando golf como Trump,

cambiando un carro por día

y todo eso es normal

Yo me viré como un narco

igual que Pablo Escobar,

aquí no estamo en el Bronx, estamo en Panamá,

vestido todo Lacoste

jugando golf como Trump,

cambiando un carro por día

y todo eso es normal

sube sube sube