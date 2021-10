Inoki: arriva il repack Nuovo Medioego. 100 S è il primo singolo

Inoki, sulla scia del successo del Medioego Tour, ha annunciato il secondo capitolo del progetto Nuovo Medioego, in arrivo a breve.

All’interno del repack del disco, oltre ai brani precedenti, saranno incluse sei nuove tracce, tre inedite e tre remix. Per l’occasione, il rapper ha deciso di includere altri 7 artisti. Fra questi troviamo Bresh & Disme, ospiti speciali del singolo 100 S, la canzone che anticipa l’uscita del disco e che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 8 ottobre.

Ecco come Inoki ha commentato questa collaborazione:

Collaborare con Disme e Bresh è per me una tappa naturale del percorso che ho deciso di intraprendere da MEDIOEGO in poi.’La vecchia e la nuova’ insieme, bellissimo no? Di questo si tratta. Saper guardare a generazioni più giovani della mia e a tutta la loro forza positiva. Ma non è solo un fattore anagrafico. In questi due ragazzi ho visto attitudine e credibilità, mi ha stupito quello che scrivono e come lo scrivono.