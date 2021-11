Dopo l’uscita da Amici 21 Inder pubblica “Gola secca”, brano già diventato virale su TikTok

Inder Gola secca testo, traduzione e audio.

Uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi a seguito di una sfida, l’allievo di Anna Pettinelli ha scoperto di essere diventato virale con il suo brano Gola secca. Ora la canzone è fuori su distribuzione Ada Music Italy.

Classe 2001, Inderpreet Singh, in arte Inder, è nato a Nord dell’India, nella regione del Punjab e sin da piccolo ha mostrato una forte passione per la musica.

Nel 2007, all’età di 6 anni, si è trasferito in Italia con i genitori e la sorella maggiore e trova sempre più conforto nella musica cantando, ballando e riproducendola anche attraverso una delle sue altre abilità: il beatboxing.

Scritto, composto e prodotto interamente da Inder, cantautore e producer versatile, il brano corso presentato ad Amici 21 ancora prima della release ufficiale è entrato in tendenza su YouTube e, con gli hashtag #holagolasecca e #golasecca, ha già superato 8,5 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Ecco come parla di questo brano l’artista…

Gola Secca è una canzone che all’apparenza potrebbe risultare banale, ma che rappresenta quello che è il mio stile di vita e racconta un messaggio importante legato alle mie origini. Il contesto è quello tipico di una serata in un club: musica, amici e divertimento. Io, nel corso di queste serate, ogni volta che mi chiedevano: “Cosa bevi?“, rispondevo sempre: “Solo acqua“. Questo è un retaggio della mia cultura, ma il messaggio alla base di questa canzone e del mio progetto è che ci si può divertire anche senza esagerare, solo con la musica, che carica, fa divertire e ballare le persone. Ho deciso di scrivere in parte il testo di Gola secca nella mia lingua madre per abbattere i confini linguistici e culturali, vorrei far conoscere la mia musica a tutti i tipi di pubblico e a prescindere dal sesso, età e nazionalità».

Inder Gola secca testo e audio

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Dammi un po’ di acqua,

Dammi un po’ di acqua

Dammi un po’ di acqua x2

Ho la gola secca

Pani leke ao

Me nahi lea theka

Jene jana jao

Kudi mennu takke

Fer kendi wow

Reh gaye hakke bakke

Jado kendi ciao

Dhak me ta payi janna

Italy hilay janna

Je koi okha hove

ode kan te lagay janna

Jeda nachana nahi chonda

Onu main nachai janna

baby tere lakk nu hilay janna

!! DROP !!

Sare jile vich mera nam challe

Kinne rappera nu ditta per thale

Mummy daddy hege proud of me

Sare passe me krau balle balle

Hun sun de ne mere gane

Mennu sunoge tere neane

Hun man ja ni kudiye tu

Eme lare kato layi jame ?

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Dammi un po’ di acqua,

Dammi un po’ di acqua

Dammi un po’ di acqua x2

DROP

GOLA SEcca traduzione

Qui la traduzione del pezzo. Attenzione DROP * “balle balle” è un’esclamazione usata in varie canzoni Punjabi per esprimere felicità mentre si balla, come “Hurrah!”.

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Dammi un po’ di acqua,

Dammi un po’ di acqua

Dammi un po’ di acqua x2

Ho la gola secca

Portatemi dell‘acqua

Non mi importa di chi vuole andarsene

Che se ne vada pure

La ragazza che mi fissa

dice “Wow“

Sono rimasto scioccato

Quando mi ha detto “Ciao”

Sto continuando a spaccare

E l’Italia si sta muovendo

Chi ha qualcosa da dire

Se la vede con me

Anche chi non voleva ballare

Adesso lo sto facendo ballare

E anche il tuo ventre baby si sta muovendo

DROP

In tutta la zona sanno di me

Quanti rapper sto schiacciando

Mamma e papà sono fieri di me

Farò fare “balle balle”* ovunque

Ora tutti ascoltano le mie canzoni

E mi ascolteranno perfino i tuoi figli

Dai ora convinciti anche tu

Non continuare a trovare scuse

E a stare sulle tue

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca

Dammi un po’ di acqua

Dammi un po’ di acqua,

Dammi un po’ di acqua

Dammi un po’ di acqua x2