IN THE LOOP: dopo aver stupito tutti con le loro rivisitazioni il duo dà vita al pop cinematografico con “Oceano”

Tornano gli IN THE LOOP con il singolo Oceano, un nuovo episodio di pop cinematografico fuori su tutte le piattaforme digitali dal 12 maggio 2023.

Quello degli IN THE LOOP è un progetto che nasce nel Cilento a fine 2015 e che vede collaborare il polistrumentista Alessandro Galdieri con la cantante Valentina Schiavo. I

Nel 2018 partecipano a X Factor e arrivano fino alla fase dei bootcamp dove stupiscono i giudici, in particolare Asia Argento, con la loro versione electro di Tu sì na cosa grande, pezzo che rimane ai vertici delle classifiche italiane di YouTube e Spotify per settimane.

Nel 2019 pubblicano il primo inedito, In My Name, brano realizzato per la colonna sonora del videogames Daymare 1998. Seguiranno altre rivisitazioni di brani di Mango, Alex Baroni, Paola & Chiara e Giuni Russo e collaborazioni con Giorgieness, Andrea Di Giovanni e Napoleone.

La loro particolarità è quella di riuscire a plasmare ogni canzone portandola in una dimensione nuova. Con Oceano parte una nuova importante fase artistica del loro percorso, si tratta infatti del primo inedito del duo in Italiano.

Dietro le musiche degli IN THE LOOP, su Oceano troviamo la penna di Davide Napoleone.

Il brano è stato masterizzato presso gli studi londinesi della Sterling Sound da Chris Gehringer, già al lavoro con Dua Lipa, Rihanna e Lady Gaga). Il singolo è distribuito da ADA Music Italy.

Eccome raccontano questa nuova esperienza Alessandro e Valentina:

ALESSANDRO:

“Ora che abbiamo raggiunto una certa maturità, soprattutto dopo aver sperimentato e ‘giocato’ sui brani di altri artisti, siamo finalmente pronti per fare ascoltare davvero chi siamo. Abbiamo sempre immaginato la nostra musica come parte di una colonna sonora. Ricca di colpi di scena, mondi, protagonisti e trame sempre diversi ma parte dello stesso ecosistema. Oggi siamo costantemente circondati da serie tv e film, che a volte riescono anche a condizionare il nostro umore e il nostro stile di vita …i nostri brani sono concepiti per provare a dare quelle sensazioni. Il nostro modo di concepire la musica è questo; un modo di raccontare qualcosa non solo grazie alle parole, ma attraverso la composizione.»

VALENTINA:

“Oceano è un limbo. È una condizione. Quella di trovarsi sospesi sull’orlo di un baratro… non cadi, e non vai indietro. In bilico tra un traguardo auspicato o forse qualcosa che hai solo immaginato. È una fessura tra due mondi ‘profondo come in un abbraccioo. La luce e l’oscurità. L’inferno e il paradiso. Tutto si divide in due dimensioni diametralmente opposte.

E sembra infinito…il ripetersi degli eventi e questa condizione apparentemente irreversibile.

È un mondo nuovo. O qualcosa del passato che ritorna. È una storia d’amore. Con sé stessi o qualcun altro. Oceano è una sceneggiatura, ma non c’è un finale. A differenza di quello che potrebbe essere una storia di un libro o un film, che hanno sempre una trama con un incipit e un finale, Oceano no. Non c’è un racconto. Ma diamo lo spunto per permettere ad ogni ascoltatore di crearne una propria.“

L’artwork del progetto è stato curato da Emanuele D’Amico.

Potete seguire gli IN THE LOOP su Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e sul loro sito ufficiale.

Le cose che amavi

Fragili come origami

Bruciano di più

E confondono le idee

Prendi quello che resta

Un albero in una foresta

Radici profonde e tu

Che non vuoi cadere giù

E poi

Come un oceano

E ti accorgi che è lì

Come un oceano

E poi

Sento l’oceano

Anche se non ci sei

Vedo l’oceano

Profondo come in un abbraccio

Provo e restare su

Tra onde che sembrano argento

Profondo come in un abbraccio

Dove rimani tu

Goccia che bagna..bagna l’oceano

Come un tuono rimbomba

Il vento che affonda una barca

Dal cielo cade giù

E si alza la marea

Io ti cerco nell’ombra

Siamo la luce che resta

Isola che poi..ci tiene al sicuro dal lato peggiore di noi

Come un oceano

Profondo come in un abbraccio

Provo e restare su

Tra onde che sembrano argento

Profondo come in un abbraccio

Dove rimani tu

Goccia che bagna..bagna l’oceano

Profondo come in un abbraccio

Senza guardare giù

Scivoli come una goccia in me..

E poi

Come un oceano

E ti accorgi che è lì

Come un oceano

Anche se non ci sei

Vedo l’oceano

Se mi resti accanto di nuovo non serve nient’altro

Provo e restare su

Tra onde che sembrano argento

Profondo come in un abbraccio

Dove rimani tu

Goccia che bagna..goccia che bagna..

Tra onde che sembrano argento (come un oceano)

Tra onde che sembrano argento (come un oceano)

Profondo come in un abbraccio

Dove rimani tu

Goccia che bagna..bagna l’oceano