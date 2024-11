Imparare ad accogliere la fragilità propria e altrui: “Rampicanti”, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 novembre il nuovo singolo delle Bambole Di Pezza, “Rampicanti“, per Nigiri/Sony Music Italy.

Il brano è una dedica d’amore profonda, che vuole far riflettere su come le imperfezioni possano diventare una forza, trasformando i legami e l’amore in un sostegno reciproco, proprio come fanno le piante Rampicanti, che si intrecciano per crescere sempre di più.

La band con questo nuovo singolo invita tutti noi ad accettare e accogliere le fragilità proprie e altrui, celebrando le debolezze che ci rendono unici e inimitabili.

“Rampicanti racconta un amore profondo e sincero, diretto non solo verso l’altro ma verso la parte più delicata e fragile di se stessi. Accettare e accogliere questo tipo di vulnerabilità e imperfezioni aiuta a evolversi e a crescere, proprio come fossimo dei rampicanti.” racconta la band.

Le Bambole di Pezza tornano dopo i singoli “Stuntman“, “ZenZero” e “Cresciuti Male” featuring J-Ax, pubblicati durante il corso dell’anno.

bambole di pezza – tour senza permesso: le date

Nel 2025 la band Bambole di Pezza porterà i suoi brani più famosi e la sua energia punk-rock sul palco per cinque imperdibili appuntamenti live. Qui il calendario completo del “Tour senza permesso“:

07.03.2025 Torino – CAP 10100

13.03.2025 Bologna – Locomotiv

14.03.2025 Treviso – New Age

27.03.2025 Roma – Largo Venue

03.04.2025 Milano – Magazzini Generali

Clicca qui per acquistare i biglietti.