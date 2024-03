La tracklist di “Ad Astra”, nuovo disco de Il Volo con un duetto davvero inaspettato

Il 29 marzo arriverà in formato fisico, cd e vinile, e digitale, “Ad Astra” il nuovo disco de Il Volo, fuori per Epic Records/Sony Music Italy, un progetto che conterrà 11 canzoni tra cui spicca un duetto davvero inaspettato.

Questo nuovo disco segna un traguardo importante per il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. In 15 anni di carriera infatti si tratta del primo album di soli brani inediti appositamente scritti da e per Il Volo. Unica eccezione la cover, già presentata all’ultimo Sanremo, di “Who wants to live forever“.

IL VOLO in duetto con irama

"AD ASTRA" uscirà su tutte le piattaforme digitali oltre in versione fisica in 5 diversi formati.

Ecco la tracklist di questo questo un viaggio sonoro composto da 11 tracce dal sapore internazionale che vedono il Il Volo duettare Irama dopo il duetto televisivo avvenuto nella prima serata di Canale 5.

Per aspera… (intro) Chiaro di luna Frammenti di universo Saturno e Venere feat. Irama L’Infinito Opera Il mondo all’incontrario Succede Who wants to live forever …Ad Astra (Outro)

Le canzoni del disco saranno presentate nel nuovo tour del trio. A seguire le date in calendario.

TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO

8 GIUGNO ROMA – TERME DI CARACALLA

30 GIUGNO CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA – NUOVA DATA

3 LUGLIO MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

4 LUGLIO VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO – NUOVA DATA

6 LUGLIO BARD (AO) – FORTE DI BARD

11 LUGLIO CATANIA – VILLA BELLINI

13 LUGLIO PALERMO – VELODROMO P. BORSELLINO

17 LUGLIO POMPEI (NA) – ANFITEATRO DEGLI SCAVI

20 LUGLIO LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

22 LUGLIO PRATOLINO VAGLIA (FI) – MUSART FESTIVAL/PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

26 LUGLIO CERNOBBIO (CO) – VILLA ERBA

28 LUGLIO MARSCIANO (PG) – MUSICA PER I BORGHI – NUOVA DATA

31 LUGLIO PALMANOVA (UD) – PIAZZA GRANDE

5 AGOSTO TORRE DEL LAGO (LU) – GRAN TEATRO ALL’APERTO PUCCINI

24 AGOSTO MONOPOLI (BA) – CALA BATTERIA

26 AGOSTO DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

27 AGOSTO ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

5 SETTEMBRE MACERATA – SFERISTERIO

6 SETTEMBRE MACERATA – SFERISTERIO

9 SETTEMBRE CASERTA – REGGIA DI CASERTA / PIAZZA CARLO DI BORBONE