Il Pagante lascia il palco ad un evento: “Ci hanno lanciato del ghiaccio”. Roberta sbotta

Nelle scorse ore, Il Pagante (il duo di artisti electro-pop che ha firmato hit come Portofino o Dam) è stato suo malgrado protagonista di un antipatico siparietto durante un evento che ha scatenato non poche polemiche.

Lanciano del ghiaccio sul palco, Il Pagante interrompe il live

Il fattaccio è accaduto in un locale di Bolognola (lo Z Chalet) un piccolo comune sugli Appennini nella provincia di Macerata, nelle Marche. Roberta Branchini ed Eddy Veerus (alias Edoardo Cremona) si stavano esibendo sulle note di Settimana bianca quando dal pubblico qualche buontempone ha iniziato a lanciare contro i due membri de Il Pagante del ghiaccio che ha raggiunto Branchini rischiando di farle male. Infastidita, l’artista ha chiesto al dj di interrompere la musica e ha urlato “Raga siamo qua per divertirci, cioè, lanciare il ghiaccio non è bello”. Poco dopo, la cantante e il collega se ne sono andati imbestialiti, tutto questo mentre sottopalco partivano cori di scherno contro il ragazzo che si è reso protagonista del gesto.

Il video dell’accaduto è diventato virale sui social, TikTok in particolare, dove sono apparsi diversi commenti di partecipanti inviperiti. Alcuni infatti avrebbero a quanto pare criticato i due per aver interrotto la loro performance troppo presto, ma Roberta Branchini non ha voluto rimanere in silenzio e tramite i suoi profili ha fatto chiarezza rispetto all’accaduto.

Roberta Branchini de Il Pagante: “Il locale non era adatto”

Via social, Branchini si è innanzitutto lamentata della location, un luogo a suo dire non adatto per ospitare un dj set après-ski gratuito con così tante persone e che, secondo lei, aveva anche un impianto di scarsa qualità.

Un altro elemento che Branchini ha contestato è il fatto che le persone si fossero lamentate della breve durata dell’esibizione (“avete fatto solo 5 minuti!”) quando in realtà il duo ha levato le ancore poco prima della fine del set. Roberta Branchini si è detta molto dispiaciuta perché lei per prima ci tiene a far divertire il suo pubblico, ma evidentemente la situazione stava diventando insostenibile.Queste le sue parole, nel video potete recuperare le sue dichiarazioni in formato integrale.

Arriviamo in questa location per fare questo après ski sulla neve. Non era un concerto, era un dj-set. E concerto e dj-set sono due cose diverse. Per noi comunque è un lavoro per cui siamo noi che speriamo in primis di fare tutto al meglio. Noi iniziamo questo après ski in un posto che non era valido per fare un après ski gratuito dove c’era così tanta gente. Quindi arriviamo in modo faticoso sul palco, sono scivolata 10 volte prima di arrivare, saliamo sul palco, l’impianto faceva ca***e, scusate le brutte parole ma faceva schifo, davvero non andava niente, fischiava tutto. Siete stati anche fortunati che fosse gratuito, da come è stato organizzato immaginavo potesse essere gratuito. […] Ho visto gente che diceva ‘dopo 5 minuti se ne sono andati’, ma io ho la scaletta raga, siamo scesi a Pettinero che è la penultima canzone prima di Ultimo perché mi sono arrivati pezzi di ghiaccio grossi così in faccia dalla prima all’ultima canzone.

