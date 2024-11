Il Natale arriva in anticipo con l’album “Christmas Dance Con Carolina” Benvenga

Quest’anno il Natale arriva in anticipo con Christmas Dance Con Carolina, il nuovo album natalizio dell’attrice e conduttrice, volto noto della tv dei ragazzi, nonché cantante e autrice Carolina Benvenga, che negli ultimi anni è diventata una vera e propria star del web con oltre 1 miliardo di views e 1 milioni di iscritti su Spotify.

Disponibile sia in formato fisico che in digitale a partire da venerdì 22 novembre (qui il pre-order), il disco raccoglie tutte le canzoni di Natale di Carolina, inclusi i tre singoli inediti L’Orso Bobo (in uscita venerdì 8 novembre), La Notte di Natale e Natale Per Sempre. Ma non è tutto! Al suo interno è infatti presente anche un calendario dell’avvento esclusivo con 24 caselline apribili e un libretto con i testi delle canzoni.

Christmas Dance Con Carolina benvenga: la tracklist