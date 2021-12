La Bertè a The Voice Senior: "Il mare d'inverno doveva firmarla anche Ivano Fossati...". Enrico Ruggeri chiarisce la paternità del brano sui social

Qualche giorno fa a The Voice Senior Loredana Bertè si è esibita con uno dei concorrenti della sua squadra in uno dei suoi cavalli di battaglia, Il Mare d’inverno, ed ha lanciato dichiarazioni in contrasto su quello che sapevano sino ad oggi sul brano scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone.

Questo celebre brano è uscito nel 1983 e fa parte della tracklist dell’album di Loredana, Jazz, prodotto da Ivano Fossati.

Ed è proprio a quest’ultimo che l’artista vorrebbe dare più meriti…

Il mare d’inverno avrebbe dovuto firmarla anche Ivano Fossati. L’ho incisa con lui a New York, poi ho chiamato Ruggeri e gli ho detto – Senti che pezzo! – e lui – Pazzesco.

È il tuo pezzo Enrico. Fossati aveva fatto un arrangiamento pazzesco.

Interrogato sui social da un fan che gli ha fatto notare le dichiarazioni di Loredana, Enrico Ruggeri ha risposto così mettendo un punto alla questione:

Fossati è un grandissimo musicista, uno dei migliori di sempre. In questo caso, però, ha copiato in bella l’arrangiamento di Luigi Schiavone (sopratutto) e del sottoscritto.

Il cantautore canta spesso dal vivo questo brano a cui è molto legato e, nel 1984, lo ha inciso in una sua versione inserita nell’album Presente.

L’ispirazione per scrivere questo gioiellino, come dichiarato più volte da Enrico, gli è stata data dalla città marchigiana di Marotta in provincia di Pesaro-Urbino, dove ha trascorso con la madre e le zie le sue vacanze da adolescente.