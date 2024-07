Il Ghost riunisce gli albanesi di tutta Europa nel nuovo singolo “Sola” insieme ad Azet

Il Ghost torna con il nuovo singolo estivo Sola (Warner Music Italy) venerdì 26 luglio in collaborazione con il leggendario rapper tedesco di origine albanese Azet.

IL GHOST E AZET, “SOLA”

Sola riesce ad unire tutte le sonorità estive in perfetto stile balcanico, sul quale Il Ghost affonda le proprie radici. Nonostante ciò, riesce a parlare al pubblico urban di tre diverse nazioni – Italia, Germania e Albania – e unirle. Così facendo, Il Ghost insieme ad Azet riesce a rappresentare molto bene la realtà albanese in tutta Europa grazie a Sola.

Inoltre, per la prima volta Azet si misura con la lingua italiana dopo aver cantato in tedesco ed albanese, creando un insieme di lingue che rendono il brano unico nel suo genere.

Sul featuring, Il Ghost dichiara: «Questo featuring è molto importante per me. Da piccolo ascoltavo Azet, ormai una leggenda in Germania, e pensavo che in Italia non c’erano rapper di origine albanese, come lui. Così mi è stato da esempio e seguendo i suoi passi sono arrivato dove sono ora».

E sul brano ci dice: «Con Sola volevo riunire gli albanesi di mezza Europa così che potessero ascoltare un brano che mescola le lingue con cui tutti noi siamo cresciuti».

Grazie a questo nuovo singolo, Il Ghost sta proseguendo il suo percorso mostrando ogni volta la sua versatilità, rendendo le proprie origini un elemento immancabile e unico del suo progetto artistico, rendendolo originale e riconoscibile. Durante quest’anno ce lo dimostrerà nuovamente, dato che sono in arrivo altre sorprese.