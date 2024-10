Il Ghost annuncia l’uscita di “Bisha”: il racconto delle sue origini nel primo album in studio

Esce venerdì 11 ottobre su tutte le piattaforme digitali “Bisha“, il primo disco in studio dell’artista italo-albanese Il Ghost, fuori per Warner Music Italy.

L’annuncio è arrivato attraverso i social del rapper, che come al solito mette al centro dei suoi progetti la sua storia personale e il suo passato difficile, dalla sua nascita nel Kosovo, fino all’arrivo a Milano e all’avvicinamento al mondo del rap, nel quale ha trovato un grande sfogo, che si percepisce in ogni barra.

“Vuoi sapere cosa significa ‘Bisha’? Significa Bestia: l’istinto di sopravvivenza che si trasforma in orgoglio, e infine in valori che ci rimangono stampati. Siamo cresciuti in mezzo alla guerra, ai kalashnikov, a un genocidio che ci ha portato via tutto. Siamo cresciuti in mezzo alla fame, alle case che cadevano a pezzi, dove ti mancava ogni cosa.” racconta Il Ghost nel video in cui annuncia il disco sui social.

Il disco arriva quasi un anno dopo il primo EP del rapper, “1998“, pubblicato lo scorso novembre che ha ottenuto una grande approvazione da parte del pubblico, in cui il cantante ha iniziato a raccontare la sua storia di vita e il suo rapporto con la musica in modo crudo ed emozionante, racconto che continuerà con questo nuovo progetto.

Il Ghost ha collaborato con artisti di spicco nella scena urban italiana come Silent Bob e Dardan, che hanno preso parte al suo EP, e Side Baby e Don Pero, ma riuscendo anche ad uscire dal territorio nazionale con nomi come Azet, RZON (grande produttore albanese), Salim Montari e BARDHI.

Il ghost, “bisha”: la tracklist

Alcuni brani usciti gli scorsi mesi hanno anticipato il nuovo disco “Bisha“, di seguito la tracklist (in aggiornamento) con i brani che conosciamo fino ad ora:

? Albania Commando ? ? ? ? Pettinato (feat. Side Baby) ? Cocaina (feat. Don Pero) Sola (feat. Azet) ? ?

Clicca qui per presalvare “Bisha“, il nuovo disco de Il Ghost, fuori il prossimo venerdì 11 ottobre.